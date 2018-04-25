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В газету от читателей

ИХ СНАЧАЛА ПОКАЛЕЧИЛИ, А ПОТОМ УБИЛИ

Очередное экологическое злодеяние в Никополе - эти деревья около автомойки на пр. Трубников недавно были садистски обрезаны и оставлены без кроны неизвестными лицами (коммунальщики срочно отказались от этого греха, хотя в письме по поводу такой обрезки за подписью городского головы А. Фисака сказано, что "На весні 2018 року було проведено роботи з обрізки дерев на території міста відповідно до звернень мешканців міста, голів ОСББ та депутатів Нікопольської міської ради. Роботи виконувалися спеціалістами КП «Міські автомобільні дороги - 1» з залученням спеціальної техніки та обладнання".


Сегодня 7 из этих деревьев я обнаружил спиленными. Нет страха Божьего у никопольской власти и не каются её должностные лица, благодаря которым в Никополе уже изувечено сотни деревьев. Начинаем с женой молиться, что бы Господь убрал из нашего города такую власть. Странным образом ни один её контрольный орган или должностное лицо, ни отдел экологии горсовета, ни депутатская комиссия не видят этих злодеяний и ничего не делают, что бы их остановить.


Из срезанных пеньков бежит сок,они плачут за Никополем. Пусть не надеются их убийцы и покровители, что Бог всевышний не приведет их на суд за уничтожение Его Творения, а оставшиеся живые деревья им еще и сами отомстят...

 


Юрій Бабінін

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  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 09:15Просмотров: 925 Комментариев: 2
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      kam4ekoid (Вчера, 16:28)
      Посетители | Offline
      ну теперь надо подождать кто там будет строить, вот и ответ на чьей совести эти деревья. а власть интересуют только деньги.

      Регистрация: 13.11.2012

      Новостей: 1

      Коментариев: 131

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      Русскоязычный бандеровец (Сегодня, 00:16)
      Посетители | Offline
      Бог тут ни при чем. И оставшиеся деревья уж точно никак не отомстят. А отомстить этим дебилам могут только люди - люстрировать их на тех дрючках что остались от деревьев. Мне только вот интересно по обращение какого именно ОСББ городская власть изуродовала деревья по ул.Электрометаллургов от 8 квартала до автовокзала. Эти тополя, обрезанные стволы которых не были обработаны, уже начали жрать паразиты и жить/существовать им осталось несколько лет. Не говоря уже о том что и без паразитов восстановиться после такой тотальной кастрации у этого вида шансов не было. Уж не знаю за что это ничтожество из Вишневого так ненавидит Никополь и его жителей(вроде и украсть здесь смог много), но он делает все назло, гробит все что еще осталось. Словно испытавает терпение людей. А все молчат. Просто деревья - это верх цинизма. Если на трубах и дорогах он и его сепарская компашка подняли миллионы то какая прибыль от срубленных и разбросанных по городу веток? Стволы - то они оставляют. Видимо это им нужно для какого-то извращенного морального удовлетворения. Кто мог тогда подумать после изгнания Токаря что выбирая это якобы интеллигентное му-му секретарем мы через 3 года не узнаем свой город в самом паршивом смысле этого слова. Оно-то уйдет, может и досрочно. А если и досидит до выборов то переизбрание ему не светит. Вряд-ли сядет при правящем режиме. Но в следующий раз нужно нам всем думать головой за кого голосовать и чьим обещаниям верить. От того кандидата, за кого мы решим голосовать нужно услышать четкую гарантию что после избрания мэром В ЕГО КОМАНДЕ НЕ БУДЕТ НИКОГО ИЗ ПРАВЯЩЕЙ НЫНЕ КОМАНДЫ, ВКЛЮЧАЯ ВНЕШТАТНЫХ СОВЕТНИКОВ. Исключений быть не может. Если не пообещает - значит нет смысла голосовать, значит опять брехло и ворюга.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 585

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