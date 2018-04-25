ИХ СНАЧАЛА ПОКАЛЕЧИЛИ, А ПОТОМ УБИЛИ

Очередное экологическое злодеяние в Никополе - эти деревья около автомойки на пр. Трубников недавно были садистски обрезаны и оставлены без кроны неизвестными лицами (коммунальщики срочно отказались от этого греха, хотя в письме по поводу такой обрезки за подписью городского головы А. Фисака сказано, что "На весні 2018 року було проведено роботи з обрізки дерев на території міста відповідно до звернень мешканців міста, голів ОСББ та депутатів Нікопольської міської ради. Роботи виконувалися спеціалістами КП «Міські автомобільні дороги - 1» з залученням спеціальної техніки та обладнання".





Сегодня 7 из этих деревьев я обнаружил спиленными. Нет страха Божьего у никопольской власти и не каются её должностные лица, благодаря которым в Никополе уже изувечено сотни деревьев. Начинаем с женой молиться, что бы Господь убрал из нашего города такую власть. Странным образом ни один её контрольный орган или должностное лицо, ни отдел экологии горсовета, ни депутатская комиссия не видят этих злодеяний и ничего не делают, что бы их остановить.





Из срезанных пеньков бежит сок,они плачут за Никополем. Пусть не надеются их убийцы и покровители, что Бог всевышний не приведет их на суд за уничтожение Его Творения, а оставшиеся живые деревья им еще и сами отомстят...





Юрій Бабінін