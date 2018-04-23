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город Марганец

За розбійний напад опинився за гратами

Марганецьким відділом Нікопольської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинений особою, яка раніше вчинила розбій).


Встановлено, що чоловік, звільнившись умовно-достроково, перебуваючи біля одного з будинків в м. Марганець, здійснив напад на жінку, а саме шляхом поштовху повалив останню на землю, після чого наніс удар коліном в обличчя та почав стискати їй шию. Подолавши опір жінки, викрав її сумку, в якій знаходилися грошові кошти в сумі 120 грн. З місця вчинення злочину зник.


Під час судових засідань чоловік свою вину у вчиненні злочину не визнавав.


Державне обвинувачення підтримував прокурор Нікопольської місцевої прокуратури, який довів вину зловмисника в повному обсязі на підставі зібраних належних та допустимих доказів.


Суд, врахувавши принципову позицію прокурора, визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців із конфіскацією майна.


Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури В. Жур

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  • Категория: город Марганец
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 18:59Просмотров: 131 Комментариев: 0
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