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В газету от читателей

И люди ныряют в эту замечательную сделанную работу

 

Добрый вечер! И опять мы видем что наш горавтодор не держит слово. В феврале я обращался в Горисполком по поводу нашей ливневки на автовокзале. Через неделю были произведены работы и начальник Горавтодора сказал что ливневка простоит 4 месяца.

В результате она не простояла и 2-х месяцев.Сейчас на автовокзале не реально проехать и люди ныряют в эту замечательную сделанную работу

Александр Витько

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  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 12:45Просмотров: 314 Комментариев: 1
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