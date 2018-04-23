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И люди ныряют в эту замечательную сделанную работу
Добрый вечер! И опять мы видем что наш горавтодор не держит слово. В феврале я обращался в Горисполком по поводу нашей ливневки на автовокзале. Через неделю были произведены работы и начальник Горавтодора сказал что ливневка простоит 4 месяца.
В результате она не простояла и 2-х месяцев.Сейчас на автовокзале не реально проехать и люди ныряют в эту замечательную сделанную работу
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