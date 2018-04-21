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Всім нікопольцям знайоме це місце "рога"
Всім нікопольцям знайоме це місце "рога", але мало хто знає що судом вирішино що рішення Нікопольської міської Ради, про виділення ділянки під " оздоровчий водний центр" який включає в себе налівайку на воді, ВИЗНАНО ПРОТИЗАКОННИМ! Але НМР чомусь дуже не бажає діяти по закону, допоможемо словом та ділом! ( рішення суду у фото)
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