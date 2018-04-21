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В газету от читателей

Всім нікопольцям знайоме це місце "рога"

Всім нікопольцям знайоме це місце "рога", але мало хто знає що судом вирішино що рішення Нікопольської міської Ради, про виділення ділянки під " оздоровчий водний центр" який включає в себе налівайку на воді, ВИЗНАНО ПРОТИЗАКОННИМ! Але НМР чомусь дуже не бажає діяти по закону, допоможемо словом та ділом! ( рішення суду у фото)

 

Олег Ковалев

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  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 18:56Просмотров: 251 Комментариев: 0
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