Самая большая АФЕРА в истории Никополя стоимостью в 100 миллионов гривен. Часть 6 - КВАДРАТНАЯ луна и КРУГЛЫЕ трубы
Никопольчане, уже БОЛЕЕ ПОЛУГОДА в Хозяйственном суде Днепропетровской области идет судебный процесс по иску прокуратуры к Никопольскому городскому совету, КП «МЖТИ» и ООО «АЙ ТЕМС 08». Содержание исковых требований – признание незаконными ряда Решений и договоров, которые привели к незаконному отчуждение 240 км труб никопольских теплосетей.
Мы неоднократно уже освещали эту тему (ссылки в материале источника).
19 апреля после 3-месячного перерыва состоялось очередное заседание. И опять перерыв – теперь месяцев на 7-8, не меньше. Как же это так получается?
Если «в картинках», то примерно так: фирма «АЙ ТЕМС 08» (депутат городского совета В.Колесник) купила никопольские теплосети за 8,7 миллионов гривен. Фактически это имущество стоит около 100 миллионов.
Чтобы затянуть судебный процесс, «АЙ ТЕМС 08» подает в суд жалобу примерно следующего содержания: когда мы покупали трубу, луна была КВАДРАТНАЯ.
Абсурд, конечно, но производство по иску приостановили до рассмотрения жалобы Апелляционным судом. Суд, конечно, постановил, что луна по сути КРУГЛАЯ.
Но «АЙ ТЕМС 08» подал теперь кассационную жалобу: покупатель труб не согласен, ЛУНА КВАДРАТНАЯ. И вот теперь дело уезжает в Киев, для повторного рассмотрения жалобы от юристов депутатской фирмы. Рассмотрение иска прокуратуры снова приостановлено – минимум до ОСЕНИ.
А никопольские теплосети тем временем продолжают демонтировать – работы идут самым активным образом. Конечно, за летние теплые месяцы всё выкопают и продадут.
Мошенники изобретательны, а правоохранительная система больна импотенцией. К сожалению, это уже ФАКТ.
P.S.: Терпение, выдержка и никакой паники – виновные (чиновники и депутаты) всё равно понесут наказание, это вопрос времен. 100 миллионный ущерб невозможно «замылить».
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, twitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.