Молодь профтехосвіти регіону змагалася в Марганецькому профліцеї

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, в закладах професійної освіти Дніпропетровщини з 16 квітня розпочався І-ий (територіальний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл», яка стала пріоритетним напрямком діяльності з патріотичного виховання в освітніх закладах.

Захід вже став традиційним і проходить четвертий рік поспіль. Цьогоріч у територіальних етапах візьмуть участь понад 500 юнаків та дівчат з 51 навчального закладу системи ПТО Дніпропетровщини за визначеним графіком у 6 районах області.





Програмою проведення змагань передбачено конкурси зі спортивної, військової, медичної підготовки учнівської молоді та знань з курсу історії України, особливо козацької доби.





До проведення цьогорічних змагань робочою групою внесені оновлені підходи до конкурсних завдань для учасників, зокрема, оцінювання можливостей учнів щодо роботи з топографічними картами та орієнтуванням на місцевості за визначеними азимутами.





У середу, 18 квітня, Марганецький професійний ліцей гостинно приймав 7 команд-учасників гри з нашого регіону, які захищали свої навчальні заклади. Методист навчально-методичного центру ПТО Управління освіти та науки ДніпроОДА Станіслав Буравов високо оцінив рівень проведення змагань у Марганецького професійному ліцеї та подякував керівництву міста, колективу ліцею, підрозділам виконавчого комітету й Марганецькому військкомату за якісну підготовку заходу, гостинний прийом учасників та сумлінне ставлення до своїх професійних обов’язків.





За підсумками територіальних змагань переможцем стала команда Марганецького професійного ліцею! Тепер марганчани представлятимуть місто та весь регіон на обласному етапі гри, яка відбудеться в першій декаді червня.