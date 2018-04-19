Борис Кривчик: ПУГАНАЯ КОРОВА НА КУСТ САДИТСЯ

Так еще говорят о людях, которые, обжегшись на молоке, начинают усиленно дуть на воду, и это людей как-то характеризует. А вы хотите знать, кто нами сейчас правит? Для этого существует элементарный тест на сообразительность.

Вот кто может представить себе картину, нарисованную Луценко: по горящим руинам Верховной Рады рыщет Надя Савченко среди взрывов и разрывов, натолкнувшись на раненого Ляшка, она с особым цинизмом зверски добивает того его же вилами и прикладом автомата (хотя чего его добивать, когда он и так ведет себя как мешком из-за угла удареный)? А в это время Рубан ведет обстрел из тяжелой артиллерии центра Киева прямо с баржи посреди Днепра, стараясь стрелять неприцельно, чтобы убить как можно больше сотен тысяч гражданского населения. Полагаю, среди людей не много таких наивных придурков найдется, а вот народные депутаты, слушая Луценко, такую картину представляют легко и даже не без удовольствия. Нет, они, конечно же, в это не верят, просто это одно из правил игры в большую политику.





Да и сам Луценко вряд ли в это верит, судя по тому, как во время сказания нет-нет, да и мелькнет выражение ужаса на его лице, как бы говоря: о Боже, что это за бредятину я тут несу?! Так еще говорят о людях, которые, обжегшись на молоке, начинают усиленно дуть на воду, и это людей как-то характеризует. А вы хотите знать, кто нами сейчас правит? Для этого существует элементарный тест на сообразительность. Вот кто может представить себе картину, нарисованную Луценко: по горящим руинам Верховной Рады рыщет Надя Савченко среди взрывов и разрывов, натолкнувшись на раненого Ляшка, она с особым цинизмом зверски добивает того его же вилами и прикладом автомата (хотя чего его добивать, когда он и так ведет себя как мешком из-за угла удареный)? А в это время Рубан ведет обстрел из тяжелой артиллерии центра Киева прямо с баржи посреди Днепра, стараясь стрелять неприцельно, чтобы убить как можно больше сотен тысяч гражданского населения.





Полагаю, среди людей не много таких наивных придурков найдется, а вот народные депутаты, слушая Луценко, такую картину представляют легко и даже не без удовольствия. Нет, они, конечно же, в это не верят, просто это одно из правил игры в большую политику. Да и сам Луценко вряд ли в это верит, судя по тому, как во время сказания нет-нет, да и мелькнет выражение ужаса на его лице, как бы говоря: о Боже, что это за бредятину я тут несу?! Ведь элементарная логика подсказывает, что для того, чтобы поджарить котлету, надо хотя бы огонь иметь, а чтобы военный переворт свершить, надо хоть с десяток военных наскрести с завалящим танком, так было и у декабристов, и у большевиков, и у Гитлера, и у Пиночета.





Вот только у нынешних «террористов» этим и не пахнет, а без этого вся эта суета вокруг дивана так и останется дешевой клоунадой с картонными мечами. А главное, психологический портрет Нади (с которого начинается любое расследование на диком Западе) ну никак не вписывается в красочные излияния Луценко об ужасах картин Гойи с дьяволами , вот если бы он описал, скажем, драку Нади с Петром Алексеичем на сковородках, ну, в это поверили бы, а так… И даже супербрехуну Дмитрию Киселеву явно не по зубам хоть как-то наклеветать, какую все же цель преследовала Надя, начиная бучу, и чего ожидала в результате? Юристы авторитетно предсказывают, что Наде реально можно пришить разве что контрабанду с оружием, и не туда, а оттуда (с целью ослабить силы вражеские), но и тут есть смягчающие обстоятельсвтва, на днях ТВ официально заявило, что наши олигархи и сейчас поставляют в Россию комплектующие к оружию, которым убивают наших же солдат. Это не открытие, еще в Первую мировую в каждом снаряде Круппа были запожены не только немецкие марки, но и английские пенсы и американские центы. Такой вот характер у торговцев оружием.





Потом появится новый скандал, потом еще, можно не сомневаться. А тут еще СМИ накачивают тотальное запугивание населения, круглосуточно вещая… нет, не о создании новых предприятий, не об оганизации обещанного миллиона рабочих мест, не о массовом исцелении детей-инвалидов, не о снижении цен на хлеб, молоко и тарифы. Людям все больше рассказыают, как менты забивают студента, как мать бросает с моста своего ребенка, как школьники убивают друг друга из пистолетов, как режут на куски пенсионерку, как злодеи в СИЗО проходят курсы повышения квалификации (бандитской)—и на волю с чистой совестью, как с экранов по мирной Украине кровь льется обильнее, чем в АТО. Ну как в такой атмосфере человеку не убедить себя, что он в рубашке родился, раз в этом море ужасов повезло ему чудом избежать их и чувствовать себя все же лучше, чем Бубликов?





И тут уже человеку некогда задумываться о прямой зависимости паскудства его жизни от ничтожества системы власти, но это, похоже, и было основным заданием для мутной водицы—отвлекать внимание и зомбировать электорат, чтобы приучить людей шарахаться от каждого куста. Уже мало кто сомневается, что существующую систему надо менять (с использованием мирового опыта), мир явно уже устает содержать Украину, получая взамен пустые обещания, фальшивую борьбу с коррупцией да псевдореформы с никаким результатом (типа той, которая научно доказывает, что «грызть гранит наук» школьнику вовсе не обязательно, достаточно ему в дневник ставить оценку не «5», а «12», и тот автоматически становится вдвое ученее, а если поставить все «25», так он и в академики годится). Того и гляди, уставшие от воровского шалмана и от ожидания перемен украинцы миллионами потянутся за моря-океаны в поисках доли вслед за более шустрыми земляками, которые уже там и сейчас приносят пользу людям, но только в чужих странах. Вот так этнические украинцы рискуют сравняться численностью со своей диаспорой.





Но перемены в системе власти сами с неба не падают, их делают люди и делают двумя путями—через революцию, или через выборы. Но! Если революция—это стихия, то выборы—это вполне контролируемый процесс, вокруг которого пляшут и тактика, и стратегия, и договорняки пополам с честностью. Но сейчас нужно еще до выборов принять два закона—о снятии неприкосновенности со всех и об их отзывах (для усиления ответственности) и новую редакцию закона о выборах. Причем, срочно, потому как капканы уже расставлены в виде той же нормы, по которой за год до выборов изменения в избирательные законы не конают, т.е. зазеваешься—придется выбирать по старому закону, но тогда на кой нужны такие выборы, ведь к власти опять пройдут те же и опять бедными будут править сытые. Вот почему те немногие, кому и при старой системе живется весьма недурно, зубами в корыто вцепились и тянут в ВР время до критичного, отделываясь пустой болтовней о надвигающемся изобилии.





Есть и другие приемы искажения реальности. Скажем, кто придумал, что лучшие выборы—по партийным спискам, даже приоткрытым? Мол, народ у нас настолько продажный, что без партии за гречку мать родную продаст. Неужели не понятно, что выбирают не партию, потому как никакая партия не состоит только из хороших, или только из плохих людей (в любой из них есть и те, и другие), и любить, или ненавидеть ее целиком не получается? И что олигархам не трудно купить партии оптом, достаточно купить по пять главарей от каждой, и это дешевле, чем покупать шествия, демонстрации и целые Майданы? И с каких это веников партии и коалиции претендуют на власть, а народ куда? А главное, где вы видели хоть одну украинскую партию, которая ответила бы за свои действия, или хотя бы отчиталась перед носителем власти, а без этого кому они нужны? Короткая все-таки историческая память у человечества, забыли, как партия Сталина и партия Гитлера устроили соцсоревнование, кто больше миллионов людей уничтожит бомбами и голодом? Это их партии подменили законы изречениями типа «винтовка рождает власть», «лес рубят—щепки летят», «чтобы палку согнуть, ее сперва нужно перегнуть» и пр. Их потом использовали изверги и у красных кхмеров, и у тонтон—макутов Дювалье. А партийная дисциплина стала анекдотом, когда рядового партийного члена вызывают на партбюро и песочат, и такой, и сякой ты, а тот не понимает, за что. Секретарь втолковывает ему, что его жена написала жалобу, мол, муж отказывает ей в интимной близости. Член партии клянется, что он уже три года как импотент, на что секретарь грюкает кулачищем по столу: «Нет! Ты прежде всего коммунист, а потом уже…».





Люди добрые! Да разуйте глаза! Кого мы себе понавыбирали?! На дворе война, детей наших убивают, а поводыри то в отпусках, то якобы в комитетах, а делов-то—с гулькин хрен. Так вы что, хотите, чтобы мы таких во власть еще и целыми партиями засылали?! Такие вот заботы людей сейчас одолевают. Хотя ларчик можно и проще открывать, для этого людям надо снять пелену с глаз и не смотреть на мир через кривые зеркала. У нас на каждом перекрестке трубят, что президент—слуга народа, депутаты—защитнички народные, а головы—менеджеры, нанятые громадой для ведения народного хозяйства. Ну так что мешает людям обращаться с ними так, как они и называются? Т.е. заключить громаде с ними обычные трудовые соглашения, в которых конкретно указать, мол, громада берет на службу, скажем, голову, оплачивает тому безбедную жизнь, а взамен голова (под народным контролем) выполняет предвыборные обещания в указанные сроки. Причем, невыполнение одного пункта облагается штрафом, а второго—кончается увольнением по собственному желанию, или по решению суда, для которого трудовое соглашение—документ юридический.





И никакой политики и тягостных подписных листов об отзыве! Обычные хозяйственные отношения между нанимателем и исполнителем. Только не забыть бы обеспечить равный доступ кандидатов к избирательной кампании, но это—решаемые детали. А то привыкли—нет миллиона, нет и кандидата И два совета избирателям. Выбирая человека, опирайтесь сугубо на личные впечатления, а не на крикливые плакаты и помните, что кандидат, вам не подобный, никогда не защитит ваши интересы, он их просто не понимает. А еще не забудьте слова великого экономиста Адама Смита: «Каждый баран считает пастуха гением, а собаку—защитником от волков, хотя пастух и собака съедают овечек больше, чем волки».





Борис Кривчик