Робоча група має місяць, щоб вийти на спільне рішення щодо нового Закону «Про лікарські засоби» - Андрій Шипко

У підкомітеті Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації створено Робочу групу по доопрацюванню Нової редакції Закону про лікарські засоби. Про це повідомив голова підкомітету народний депутат Андрій Шипко, зауваживши, що головним завданням групи визначено за місяць вийти на спільний проект закону, який дозволить забезпечити державний захист конституційних прав громадян та належним чином врегулює діяльність ринку.





До складу робочої групи увійшло 13 осіб, серед яких експерти, фахівці галузі, представники пацієнтської спільноти та фармацевтичного сектору. Заступником голови, який координуватиме діяльність робочої групи, обрано генерального директор столичного КП “Фармація” Руслана Світлого.





“ В цьому залі присутні люди, які все життя працюють в реальному секторі, і розуміють краще за інших до чого ми йдемо і що нам потрібно. Цей закон сьогодні дійсно потрібен, як ніколи. Впевнений, що затримок не буде, і ми найближчим часом зможемо напрацювати необхідний законопроект”, - зазначив Руслан Світлий.





Окрім того, за словами голови Андрія Шипко, всі охочі та небайдужі можуть доєднатися до процесу створення єдиного та якісного Закону України про лікарські засоби, надавши свої зауваження та пропозиції.





«Я готовий до відкритого діалогу і запрошую всіх об’єднатися та взяти активну участь у створенні єдиного та якісного Закону України про лікарські засоби. Адже нормативна база, яка регулює роботу фармацевтичного ринку, застаріла і потребує докорінних змін з врахуванням потреб населення та рекомендацій ВООЗ» - додав нардеп.





Слід зазначити, що робота над Новою редакцією Закону про лікарські засоби розпочалась ще 4 роки тому, але станом на сьогодні всі проекти відкликані, а головний закон, яким керуються учасники фармацевтичного ринку – це Закон “Про лікарські засоби”, прийнятий ще у 1996 році.

прес служба

народного депутата

Андрія Шипка