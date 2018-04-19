Городская власть и Общественность: Война или сотрудничество?
Никопольчане, прошло всего два дня после создания в Никополе Общественного совета, а уже весь город будоражат самые разнообразные слухи.
Главный лейтмотив - депутаты НЕ УТВЕРДЯТ состав Общественного совета.
С юридической точки зрения ни Фисак, ни исполком, ни депутаты НЕ ИМЕЮТ права заблокировать работу избранного на Учредительном собрании Общественного совета. Если это всё же произойдет, скандал перешагнет не только границы Никополя, но и границы Днепропетровской области.
Публикую сопроводительное письмо, которое завтра будет направлено на имя А.П. Фисака и А.И.Саюка.
И ещё раз публикую подробное обоснование правомерности действий Инициативной группы, оказавшей кандидатам от политических партий и от ОСМД в участии в Учредительном собрании.
P.S.: если депутаты и Фисак попытаются заблокировать работу Общественного совета, это будет сразу же обжаловано в судебном порядке. Уверяю никопольчан, что суд встанет на сторону ОБЩЕСТВЕННОСТИ.
Виталий Журавлёв
Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"
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