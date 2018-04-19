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В газету от читателей

Зачем в Никополе что-то делать? (видео)

 

Я много чего понимаю.
Я понимаю, как делать работу. Я понимаю, откуда ее финансировать. Одного не могу понять.
А нахрена, собственно, в этом городе что-то делать?
Зачем в Никополе что-то делать?


Алексей Савченко

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  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:55Просмотров: 250 Комментариев: 0
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