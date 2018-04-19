Бажаю здоров'я! Я, позывной «Космос» 25 бригада!!! очень против!!! Десантура, делаем посты, пишем своё мнение!!!!!!! Пост у Каськова прочитал!



Від ДШВ 25, 79, 80, 95, 81, 45, 46, 3 ОсСП, 8 ОсСП просимо відмінити наказ про зміну форми одягу ДШВ тільника блакитнобілого кольору.

З нас примусово зривають тільник та примусово надягають зелену футболку. Тільник – це символ ДШВ (ВДВ), наші брати полягли за Україну у тільниках й голубих беретах. Тільник – символ незломних бійців десантників, який носять із гордістю, повагою до загиблих десантних братів, що полягли за наш мир над головою та дітей, народжених і ненароджених, щоб вони у світлому майбутньому не бачили лихоліття війни, як побачили їх батьки.







Це ми заробляли кров’ю і потом тільники, щоб з гордістю їх носити, а не президент, не полковники, не депутати. Ми пройшли через тяжкі випробування адською долею війни. Українці забули, що на захист Українського народу були підняті високомобільні десантні війська України по тривозі на захист нашого кордону.







Просимо вас, дорогі побратими, десантники, матері та дружини полеглих десантників, відстояти світлу пам’ять загиблих, честь і гідність ДШВ (ВДВ).

Космос Ермаков