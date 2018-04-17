Приехал домой и… был очень неприятно удивлен!
Как выяснилось, для Никополя (как, наверное, и для многих городов Украины) слова «жити по-новому» - не обозначают «хорошо», а скорее даже наоборот.
Меня не было в родном городе порядка 5 лет. И вот приезжаю домой, выхожу с вокзала – и все, сказка закончилась. Начались суровые Никопольские будни, где дорог нет, проспект сплошь и рядом перерыт, и даже мост на ферросплавный как был в ужасном состоянии, так и остался. Нет, честно – сейчас в бюджетах на местах остается много денег, которые ранее и не снились городским властям, и что? И как они воспользовались этим??? Насколько я понял, на Электрометаллургов роют трубы. Серьезно? То есть старые, гнилые трубы отопления важнее инфраструктуры одного из главных проспектов города?
С другом пошли по Трубников прогуляться… Стадион «Металлург», ахтунг!!! Из рассказа друга детства понял, что стадион целиком и полностью выкупил город за громадные (бюджетные!) деньги. Народ, вы видели, за что отдал город миллионы предыдущему собственнику??? Это же свалка! Просто бред!
Интересно, а бичи и наркоманы, которые там обитают – тоже вместе с территорией бонусом пошли. Вы представляете, сколько денег вбухают в «реконструкцию» этого всего? Значит, как дороги построить, так сразу проблемы появляются, а как помойку за миллионы выкупить - так нет проблем!
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