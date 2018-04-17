У комунального підприємства «Добробут», що в Покрові, новий Bobcat
Автомобільний парк підприємства поповнився ще одним міні-навантажувачем. Питання технічного переоснащення комунальних підрозділів не знімається з порядку денного, ним системно займається міський голова Олександр Шаповал.
Це вже третя машина за останні два роки, передана на озброєння комунальників.
Таке поповнення – необхідність, адже комфортне міське середовище це ще й нові підходи до організації праці.
Характеристики міні-навантажувача повністю відповідають стандартам.
Малогабаритна техніка Bobcat має широкий спектр застосування. Він легко трансформується у грейдер, за рахунок додаткового обладнання може виконувати земляні, роботи з прибирання міста.
Зручна звукоізольована кабіна забезпечує діяльність за будь-яких погодних умов, а висока маневреність виконання найскладніших завдань.
Як запевняють працівники «Добробуту», міні-навантажувач є незамінним, в чому переконалися і містяни, які протягом року, незалежно від сезону, можуть спостерігати за роботою машини.
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