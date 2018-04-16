город Марганец
Пьяный депутат за рулем тоже преступник или ...? (видео)
Марганецкая полиция задержала автомобиль с пьяной компанией, за рулем которого оказался депутат Марганецкого городского совета Белый А. Я.
Во время составления административного протокола, в отделение полиции на помощь приехал ещё один депутат городского совета Боровик Г. В. с целью «отбить» коллегу.
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