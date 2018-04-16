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город Марганец

Пьяный депутат за рулем тоже преступник или ...? (видео)

 

Марганецкая полиция задержала автомобиль с пьяной компанией, за рулем которого оказался депутат Марганецкого городского совета Белый А. Я.

Во время составления административного протокола, в отделение полиции на помощь приехал ещё один депутат городского совета Боровик Г. В. с целью «отбить» коллегу.



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  • Категория: город Марганец
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 10:33Просмотров: 1 585 Комментариев: 1
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      kam4ekoid (Вчера, 15:58)
      Посетители | Offline
      непонятно кто это быдло выбирал в депутаты ?

      Регистрация: 13.11.2012

      Новостей: 1

      Коментариев: 130

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