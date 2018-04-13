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Жизнь города

Полное видео собрания инициативной группы

 

Полное видео собрания инициативной группы 


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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 12:00Просмотров: 388 Комментариев: 1
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      Палыч (Вчера, 20:18)
      Посетители | Offline
      Общее впечатление от прослушивания--ты дывы, воно ще й дзявкае! За словоблудием четко проследуется мысль--кто за народовластие, а кто за мракобесие, это видно явно, так давно Иван Василич за это велел рубить головы, мол, делов то.

      Регистрация: 9.11.2013

      Новостей: 45

      Коментариев: 501

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