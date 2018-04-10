Розміри грошових виплат резервістам та військовозобов'язаним за навчальні збори

У командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України підготовлено інформаційну довідку щодо нарахувань та виплат коштів резервістам та військовозобов’язаним під час проходження навчальних зборів.

Грошові виплати резервістам та військовозобов'язаним, в тому числі за час проходження навчальних зборів нараховуються згідно таких документів (зі змінами):

постанова КМУ від 23.11.2006 № 1644 «Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, грошової виплати резервістам»;

наказ МОУ від 12.03.2007 № 80 «Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам».

Виплати також прив'язані до розмірів мінімального прожиткового мінімуму на місяць для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати встановлених на поточний рік.

При чому, деякі види виплат виплачується тільки резервістам.

Військовозобов'язаним та резервістам за час проходження зборів виплачується:

добові за кожний день перебування на зборах (але не по 60 грн як усім, а у відсотках — від 20% до 50% (від 60 грн) в залежності від військового звання);

середній заробіток на підприємствах (організаціях), в яких працюють призвані на збори громадяни, з наступним відшкодуванням цих витрат Міністерством оборони;

військовозобов'язаним та резервістам, які не працюють, військовими частинами виплачується грошове забезпечення в розмірі прожиткового мінімум (1762 грн у 2018р.);

Резервістам крім того виплачується:

грошові виплати в розмірі від 1,5 до 2 прожиткових мінімумів (1762 грн) в залежності від військового звання;

одноразове грошове заохочення за підсумками служби в резерві у минулому році (від 1600 до 3100 грн).

Військовий комісар

Нікопольського ОМВК

Г.А. ТАРАСЮК