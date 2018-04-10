Андрій Шипко: Ветерани, які пройшли крізь пекло фашистських концтаборів, мають бути оточені повагою й турботою

11 квітня у світі відзначають Міжнародний день звільнення в’язнів концентраційних таборів. Через ці катівні протягом 1933-1945 років пройшло близько 20 мільйонів людей з 30 країн світу. 12 мільйонів, з яких кожен п’ятий – дитина, навіки залишилися у цих катівнях. Ті ж, хто вижив у цьому пеклі, через все життя пронесли пам’ять про нього.

Нині у Нікополі мешкають четверо свідків пережитих жахіть. Це Євдокія Авер’янівна Осипова, яка у 17-річному віці потрапила до Освенцима, та Лідія Олексіївна Пальчик, яка в 16 стала бранкою Равенсбрюка. Це Ніна Андріївна Гудименко та Андрій Гнатович Зайченко, які у 14 років потрапили до фашистського рабства, пройшли через неймовірні випробування, але вижили і повернулися додому. Протягом усього свого життя колишні в’язні несли правду своїм землякам про війну та фашизм, говорили про цінність миру та про любов до рідної землі.





Народний депутат України Андрій Шипко, який завжди цікавиться життям ветеранів та допомагає їм у вирішенні будь-яких життєво важливих питань, привітав своїх земляків, які пройшли через табори смерті. Він подякував ветеранам за мужність та силу волі, за активну життєву позицію та мудрість. Помічник народного депутата Раїса Кисельова подарувала колишнім в’язням фашизму продуктові набори та паски. До привітань Андрія Шипка приєднався і благочинний церков Нікополя протоієрей Микола Марущак, який вручив своїм землякам, що вижили в концентраційному пеклі, іконки воскресшего Христа Спасителя та символ великодніх свят – шоколадні крашанки.





Люди, які пройшли через смертельні випробування, найбільше розуміють цінність таких звичайних для усіх нас понять – життя та миру. Дуже хочу, щоб ніхто з наших сучасників ніколи не пережив те, що пережили вони. Щоб був мир на нашій землі. Щоб здоровими і щасливими зростали наші діти, а літні люди й ветерани були оточені повагою, турботою та любов’ю. І я докладатиму для цього усі свої сили, - сказав Андрій Шипко.



Прес-служба народного депутата А.Шипко