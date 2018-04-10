Список делегатов Учредительного собрания для формирования Общественного совета (неофициальный)
Никопольчане, как и обещал публикую список делегатов. Их всего 95. Делегаты будут голосовать за членов Общественного совета. Пройдут первые 35 (по рейтинговому голосованию).
Учредительное собрание состоится 17 апреля, в 11-00, в большом зале городского совета.
ІГС та ПІБ кандидата
1 Громадська організація козацьке товариство "Нікопольська офіцерська сотня південно-східний козацький округ"
Аносов Володимир Миколайович
2 Благодійний фонд "Громадська сила"
Антіпов Олександр Володимирович
3 Громадська організація "Федерація легкої атлетики м.Нікополь"
Антонова Олена Юріївна
4 Друкований засіб масової інформації "Город Никополь"
Артеменко Віктор Анатолійович
5 Громадська організація "Нікопольська спілка працездатних інвалідів"
Архипов Василій Геннадійович
6 Громадська організація "Нікопольська міська федерація велосипедного спорту"
Бабченко Сергій Миколайович
7 Громадська організація "Струнка"
Безгодов Тарас Вікторович
8 Громадська організація "Нікопольський центр захисту тварин"
Беседівська Наталія Іванівна
9 Громадська організація "Нікополь Лайф"
Бєлогуров Ярослав Олександрович
10 Громадська організація "Всеукраїнська об'єднання українок "Яворина"
Біла Тетяна Григорівна
11 Дніпропетровська обласна організація Національної спілки журналістів України
Білик Юлія Олексіївна
12 Громадська організація "Всеукраїнська мережа "Вільні люди"
Білов Олександр Вікторович
13 Громадська організація "Активна молодь Нікополя"
Біскуп Христина Віталіївна
14 Громадська організація "Нікопольська Агенція регіонального розвитку"
Близнюк Анжеліка Михайлівна
15 Громадська організація "Євромайдан міста Нікополя"
Боярченко Сергій Володимирович
16 Громадська організація "Спортивний клуб карате "Шафран"
Вакуленко Дмитро Сергійович
17 Благодійний фонд "Волонтерський центр "Патріот"
Варавіна Валентина Михайлівна
18 Нікопольська міська організація ветеранів
Ведерніков Микола Миколайович
19 Громадська організація козацьке товариство "Козацьку сотня пластунів імені отамана В.Г. Безкровного"
Волкова Олена Євгенівна
20 Громадська організація "Спортивний клуб "Електрометалург"
Гаман Микола Анатолійович
21 Нікопольський регіональний Благодійний фонд "Дітям Нікополя"
Горбаненко Маргарита Миколаївна
22 Асоціація "Нікопольська комерційно-індустріальна палата"
Горгіладзе Сергій Сергійович
23 Нікопольське козацьке товариство "Микитинська січ"
Горобець Юрій Володимирович
24 Громадська організація "Мій Нікополь"
Готовкіна Світлана Ігорівна
25 Нікопольське міське відділення Центрального клубу володарів німецької вівчарки України
Гребенюк Сергій Іванович
26 Громадська організація "Нікополь майбутнього"
Гріцуля Сергій Вікторович
27 Благодійна організація "Нікопольське відділення міжнародного фонду Дніпра"
Гузій Андрій Володимирович
28 Благодійний фонд "Рідне місто"
Євтушенко Андрій Валентинович
29 Громадська спілка "Нікопольці"
Журавльов Віталій Юрійович
30 Релігійна громада Святого Праведного Петра Багатостраждального (Калнишевського) парафії Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату у місті Нікополі
Заболотний Олександр Миколайович
31 Громадська організація "Міжнародна асоціація бізнес-шкіл"
Завгородній Іван Сергійович
32 Нікопольське товариство греків "Гефест"
Зафірова Еллада Володимирівна
33 Громадська організація "Футбольний клуб "НІКОПОЛЬ-НПГУ"
Захарова Ганна Олександрівна
34 Нікопольська районна первинна організація Дніпропетровської обласної незалежної профспілки працівників будівництва
Іванов Сергій Дмитрович
35 Нікопольське відділення Міжнародної Громадської Організації "Міжнародна Академія Козацтва", "Нікопольська Академія Козацтва"
Іванюк Сергій Вікторович
36 Відокремлений підрозділ громадської організації "Правий сектор" в Дніпропетровській області
Іляш Денис Вікторович
37 Громадська організація "Нікопольська федерація риболовного спорту"
Калюжна Лариса Болеславівна
38 Громадська організація Всеукраїнська козацька громада (община) корінного суверенного народу України "Координаційна рада козацького руху"
Кисіль Наталя Юріївна
39 Релігійна організація "Релігійна громада Преподобного Серафима Саровського парафії Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату у місті Нікополі"
Ковальов Олег Олександрович
40 Нікопольська громадська організація інвалідів, ліквідаторів та постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС "Союз Чорнобиль"
Конончук Юрій Олексійович
41 Громадська організація "Федерація художньої гімнастики м. Нікополя"
Король Олеся Анатоліївна
42 Нікопольська районна первинна організація Дніпропетровської обласної незалежної профспілки працівників сфери страхування та фінансової діяльності
Косьяненко Олександр Григорович
43 Громадська організація "Нікопольський міський бізнес-інкубатор"
Краснов Леонід Леонідович
44 Громадська організація "Міжрегіональний громадський союз "Народний рух за чисте повітря, землю, воду"
Кувшинець Володимир Дмитрович
45 Громадське формування з охорони громадського порядку "Сотня територіальної оборони "Нікополь"
Кугаєнко Віктор Анатолійович
46 Громадська організація "Нікополь-АРТ"
Кучеренко Анатолій Миколайович
47 Нікопольська міська громадська організація "Союз інтернаціоналістів"
Кушнірук Олександр Олександрович
48 Козацький Благодійний фонд "Меморіал славетного кошового отамана війська запорізького низового І.Д. Сірка"
Лахін Володимир Олександрович
49 Релігійна громада християнської церкви віри євангельської "Небесний дар"
Литвиненко Сергій Анатолійович
50 Громадська організація "Нікопольський центр духовної та соціально-психологічної реабілітації "Відкриті двері"
Лось Ірина Георгіївна
51 Громадська організація "Інвалідність - не кінець"
Лубяний Олександр Володимирович
52 Громадська організація козацьке товариство "Нікопольська паланка козацькі війська України"
Луценко Аркадій Анатолійович
53 Громадська організація "З правового захисту та протидії порушень прав громадян"
Любарець Сергій Станіславович
54 Міська громадська організація Козацьке товариство "Берегиня" імені генерала козацтва Злотолинської"
Малєвич Алла Миколаївна
55 Громадська організація "Спортивний клуб "Вейк Стайл"
Мацко Юрій Юрійович
56 Громадська організація "Нікопольський клуб рибалок-інвалідів "Добра справа"
Мельникова Марія Володимирівна
57 Громадська організація "Футбольний клуб Нікополь"
Мирний Максим Васильович
58 Громадська організація "Нікопольська федерація волейболу"
Муравчиков Андрій Володимирович
59 Громадська організація "Молодіжна дитячо-юнацька вітрильна школа "Козацька чайка"
Нагнибіда Наталя Миколаївна
60 Громадська організація "Координаційна рада козацтва Нікопольського краю"
Натфуллін Данило Олександрович
61 Міська спортивна громадська організація Футбольний клуб "Нікополь"
Нетудихатко Олександр Олександрович
62 Громадська організація "Нікопольська козацька паланка Дніпроптеровського козацього округу"
Ніколаєнко Володимир Петрович
63 Незалежна профспілка нікопольських хлібовиробників Дніпропетровської області
Олійник Іван Павлович
64 Релігійна громада Спасо-Преображенська парафія Криворізької єпархії української православної церкви в м. Нікополі
Олійник Микола Іванович
65 Громадська організація "Нікопольська міська організація ветеранів органів внутрішніх справ України" Онікієнко Віктор Леонідович
66 Громадська організація "Козацький набат"
Пастушок Ольга Іванівна
67 Громадська організація "Духовне відродження"
Половинцева Тетяна Сергіївна
68 Громадська організація "Єдність і розвиток"
Полоз Марія Геннадіївна
69 Нікопольська міська громадська організація "Спортивний клуб "Трубник"
Рудін Єгор Олександрович
70 Місцевий осередок - управління Всеукраїнської громадської організації "Національний комітет по боротьбі з корупцією" у м. Нікополь
Рукавиця Юрій Анатолійович
71 Нікопольське міське відділення Всеукраїнської громадської організації "Громадський контроль"
Рябова Наталія Володимирівна
72 Громадська організація "Спілка ветеранів бойових дій Нікопольщини"
Рябоконь Василь Вікторович
73 Громадська організація козацьке товариство "Лейб-гвардія українського вільного козацтва короля України - Руси Юрія ІІІ"
Селиверстов Олександр Валерійович
74 Організація ветеранів ПАТ "Нікопольський південнотрубний завод"
Сємко Микола Миколайович
75 Нікопольська міська громадська спортивно-оздоровча організація інвалідів "Аква"
Сєров Антон Сергійович
76 Громадська організація "Федерація футболу Нікополя" Симашко Костянтин Миколайович
77 Релігійна організація "Релігійна громада преподобного Іоанна Дамаскіна парафія Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату в місті Нікополі"
Сиротенко Анатолій Васильович
78 Громадська організація "Діти війни м. Нікополь"
Сінговський Григорій Степанович
79 Громадське формування з охорони громадського порядку "Самооборона майдану в Дніпропетровській області"
Сударєв Олександр Іванович
80 Громадська організація "Нікопольська міськрайонна комісія з питань люстрації та запобіганню і протидії корупції"
Суліма Сергій Олександрович
81 Громадська організація "Асоціація ветеранів пасажирського транспорту міста Нікополя"
Тимофєєв Андрій Андрійович
82 Громадська організація "Жити по-справжньому"
Ткачова Лариса Олександрівна
83 Громадська організація "Нікопольський центр підтримки підприємництва"
Тульчинський Анатолій Олександрович
84 Громадська організація козацьке товариство "Нікопольська Січ" Турченко Володимир Миколайович
85 Громадська організація "Мир"
Федотов Ілля Володимирович
86 Благодійний фонд "Україна - моя Батьківщина"
Фещенко Наталія Дмитрівна
87 Громадська організація "Прихист"
Фоміна Катерина Володимирівна
88 Нікопольська районна первинна організація Дніпропетровської обласної незалежної профспілки вантажного, пасажирського автотранспорту та спецтехніки
Цаплін Костянтин Олександрович
89 Громадська організація "Центр допомоги патріотам України "Фенікс"
Чабатюк Микола Володимирович
90 Нікопольська громадська організація "Нікопольська козацька паланка "Козацтво Запорізьке імені отамана Близнюка"
Шашликов Денис Геннадійович
91 Незалежна профспілка ТОВ «Нікотьюб Інтерпайп»
Штельмах Олександр Васильович
92 Громадська організація "Ліга народної справедливості"
Шутько Наталя Семенівна
93 Громадська організація "Об`єднання ветеранів АТО "Січ"
Щелоков Олександр Аатолійович
94 Благодійний фонд Олександра Рибакова
Юхименко Наталя Іванівна
95 Громадська організація "Бійцівський клуб "Кайман"
Явтушенко Альона Василівна
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