Трансляція сесії міської ради

В моем понимании собака - это домашнее животное, которое гуляет с хозяином на поводке и в наморднике. А вот ЭТО - не собака, а хищник, рыскающий по городу, разносящий заразу и нападающий на людей. Я считаю что ЭТО должно быть убрано с улиц наших городов. Каким способом - вопрос дискуссионный. Кто-то выступает за приюты по западному типу(отлов, лечение, адаптация, поиск хозяина, в некоторых случаях усыпление что считается актом гуманизма) на что уйдет очень много бюджетных средств, кто-то за отстрел. Я на данном этапе за второе т.к. считаю что в условиях войны, в условиях геноцида народа собственным правительством и дебильной медреформы когда люди не имея денег умирают без медицинской помощи не рационально тратиться на псин. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ, а не собачья или кошачья. Многие об этом забыли, а зря. Кому жаль собачек пусть вспомнит как каждый день есть мясо мясо коров, свиней, птицы, рыбы. и пр живности, носят кожу и мех животных, которые тоже вроде как хотят жить, придумывая отмазки вроде, они ж для этого и живут чтобы их резать. Больше всего не люблю двуличия. Когда поменяем власть, конфискуем награбленное, избавимся от олигархов, закончим войну победой, восстановим экономику, производство, поднимем ввп в карманах людей, а не на бумаге у Гройсмана - тогда и можно открывать приюты, животную полицию и пр. второстепенные институции. А пока надо научиться любить и защищать людей, иначе на наших улицах одни собаки останутся. Как-то так.