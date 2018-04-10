Громада Никополя показала свою силу, и это обстоятельство радует
Никопольчане, ТРИ часа продолжалось сегодняшнее заседание Инициативной группы по созыву Учредительного собрания для формирования Общественного совета.
Было жарко.
Но в итоге здравый смысл ПОБЕДИЛ!
Коротко о результатах заседания Инициативной группы:
1. Кандидаты от ТРИДЦАТИ городских ОСМД и от ОДНОГО автогаражного кооператива НЕ БУДУТ участвовать в Учредительном собрании. «ПРОТИВ» их участия проголосовали 12 членов ИГ, «ЗА» - 11 человек и 1 член ИГ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Основным «лоббистом» кандидатов от ОСМД был депутат А.М.Рыбаков. У него хоть позиция открытая, а ещё 7-8 членов ИГ голосовали «ЗА» кандидатов от ОСМД молча и послушно.
2. Всего в Учредительном собрании, которое состоится 17 апреля, примут участие 95 делегатов от различных общественных организаций. Завтра опубликую их список.
Появилась РЕАЛЬНАЯ надежда на то, что в Никополе будет сформирован работоспособный ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ, независимый от городского головы и от депутатов.
Громада показала свою силу и это обстоятельство радует.
Ждём 17 апреля, когда будет избран Общественный совет (95 делегатов из своего числа должны будут избрать 35 членов Совета сроком на 2 года).
Трудно, в борьбе, шаг за шагом, но в Никополе формируется эффективное ГРАЖДАНСКОЕ общество, которое сможет осуществлять общественный контроль за деятельностью городской власти. ФАКТ.
P.S.: правовое обоснование невозможности участия кандидатов от ОСМД опубликована здесь: https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1658751297572964/
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