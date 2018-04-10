Спілка "Громадянський дозор" звернулася до міського голови п. Фісака з вимогою припинити жорстоке, цинічне і неприпустиме поводження із зеленими насадженнями у місті

патриоты не сами должны лезть на все хлебные должности, а назначать профессионалов и следить чтобы те не скурвились и не воровали. И сами не должны скурвиться. Это сложно, но возможно.

можно оккупировать Кубань

Да вы оптимист, батенька. Я таких не вижу пока. Не Жека ж Карась какой-нибудь?Чтобы воевать с РФ надо иметь экономику, например как у немцев, или бабло, как у саудитов, а лучше и то, и другое. А у нас одни долги. И пока укробарыги всё для фронта, всё для победы отдавать не собираются, а наоборот - наживаются на этой войне вместе с росбарыгами и ЛДНРбарыжками, - скорей всего эта херня будет ещё тянуться.