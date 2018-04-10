Спілка "Громадянський дозор" звернулася до міського голови п. Фісака з вимогою припинити жорстоке, цинічне і неприпустиме поводження із зеленими насадженнями у місті
SOS! У четверг перед Пасхою, спілка "Громадянський дозор" звернулася до Нікопольського міського голови п. Фісака з вимогою припинити подібне жорстоке, цинічне і неприпустиме поводження із зеленими насадженнями у місті, де і без того їх дефіцит становить 107, 4 га.
Але пан Фісак прореагував на це звернення таким чином, що навіть у вихідний пасхальний понеділок підвідомчі йому комунальні підрозділи оскаженіло калічили дерева на вул Малиновського напроти ЗОШ № 25, залишаючі замість них стобви, не здатні виконувати функції очищення та оздоровлення міського повітря.
Напевно міського голову так навчили у його рідній школі, якій нещодавно також подаровано "подаровано" три стовби (фото 1 і 2). В українському законодавстві чітко прописано, що за пошкодження зелених насаджень правопорушник несе адміністративну або кримінальну відповідальність.
У статті 270-1 Кримінального кодексу зазначено, що «умисне знищення або пошкодження об’єктів благоустрою карається штрафом від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до трьох років».
Спілка "Громадянський дозор" готує заяву до поліції з цього приводу, але дивно, що вона сама не бачить ці екологічні злочини і не вживає заходів щодо їх припинення.
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