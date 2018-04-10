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Вот так вот мы выезжаем из Никополя в Днепр (видео)
Вот такая фигня так мы выезжаем из Никополя в Днепр.
Капец вот к чему приводит монополия в перевозках.
Билетов нет... покупайте за 20 дней до выезда....
Все закончилось тем что нам продали билеты которых нет....!!!
P.S. С уважением отношусь к перевозчикам которые берегут свои машины, но перекладывать проблему плохих дорог на людей не нужно. Давайте лучше вместе бороться с нашим Говно-дором.
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