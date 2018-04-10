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В газету от читателей

Вот так вот мы выезжаем из Никополя в Днепр (видео)

 Вот такая фигня так мы выезжаем из Никополя в Днепр.
Капец вот к чему приводит монополия в перевозках.
Билетов нет... покупайте за 20 дней до выезда....
Все закончилось тем что нам продали билеты которых нет....!!!



P.S. С уважением отношусь к перевозчикам которые берегут свои машины, но перекладывать проблему плохих дорог на людей не нужно. Давайте лучше вместе бороться с нашим Говно-дором.

Дмитрий Мосур

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  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 13:25Просмотров: 155 Комментариев: 0
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