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В газету от читателей

Уважаемые руководители УЖКХ г.Никополь, т.е. коекакеры

Данный пост обращен к вам, к вашим опричникам и халуям.
Проведите пожалуйста ряд мероприятий до логического завершения сделанную вами кое как работу по благоустройству территории в районе дома 18 по ул. Барнаульской тем более вы в 2017 году это уже пытались кое как сделать.


Господа коекакеры, грунт просел после зимы, а гонимы вешними лучами снега, сбежали мутными реками и образовали котлованы, на протяжении всего участка выполненых вами кое как работ.

 

Также хочу приобщить к тексту фото писем жителей и Ваш умнейший ответ в стиле Кое Как и фото кое как сделанную вами работу.


Александр Калепко?

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  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:55Просмотров: 188 Комментариев: 0
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