В Покрове продолжаются работы по реконструкции парка в поселке Рудник (фото)

Не будет большим преувеличением сказать, что во многих городах благоустройство в основном ограничивается территорией, которая примыкает к зданию городской мэрии. Поэтому есть большая разница, делает ли городская власть что-то хорошее исключительно для себя, или же все же думает о всех жителях города и его районах.

Маленький горняцкий Покров за последние годы тем и отличается, что программы по реконструкции и благоустройству охватывают все его районы, даже самые отдаленные. Вот почему дороги здесь ремонтируют не только в центре, но и на окраинах, новые автобусные остановки и урны для мусора также устанавливают во всех частях. Медленно, но стабильно новый стимул к развитию получают вся территория города, не важно будь то это кварталы многоквартирных домов, или окраины частного сектора.





В 2017-м году город подал и согласовал с областным управлением ЖКХ и строительства сразу несколько проектов по благоустройству. Одним из них стал проект реконструкции парка поселка Рудник. Место, на территории которого расположен храм св. Иоанна Златоуста, а также братские захоронение солдат, погибших в боях с нацистами десятилетиями не знало о каких-то капитальных вложениях. За долгие годы конструкции еще советского периода были или разрушены временем, или попросту разворованы на металл. Поэтому от былого комфорта в этом парке мало что оставалось. Новый проект предусматривает реконструкцию парка сметной стоимостью порядка 8 миллионов гривен. И, что самое важное, проект не остался на бумаги. Еще в конце 2017-го года в парке был демонтирован старый забор, проведены земляные работы для прокладки будущих коммуникаций, начался завоз первых партий строительных материалов.





А в апреле, когда весна наконец то вступила в свои права, работы по благоустройству здесь продолжились практически сразу. Уже сейчас в парке появились первые плиточные дорожки, облагорожена территория перед братской могилой и храмом, идут работы по строительству новой открытой сцены. Учитывая тот, как в городе успешно провели реконструкцию центрального парка им. Бориса Мозолевского, превратив его в настоящую жемчужину Покрова, можно с уверенностью говорить, что и парк поселка Рудник в 2018-м году разительно преобразится.





Главное, что работы продолжаются и те масштабные проекты не остаются какими-то «планами на бумаге», а реально воплощаются в жизнь.