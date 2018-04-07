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Информация

Вчера, ушел из жизни Дмитрий Панцир

  Вчера, примерно в 11 часов, остановилось большое сердце хорошего человека, моего друга, Дмитрия Панцир. Сейчас перед глазами пролетают и совместные репортажи и просто дружеские отношения. Дима был живчик, все ему всегда надо, легкий на подъем, очень любил детей. Говорить о нём могу долго и только хорошее, и наверное у каждого кто знал его будет такое же чувство. Чувство скорби и невосполнимой утраты просто хорошего человека.


Пусть земля ему будет пухом.


О времени и месте, где мы сможем попрощаться с Димой, сообщу дополнительно

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  • Категория: Информация
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 12:01Просмотров: 770 Комментариев: 0
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