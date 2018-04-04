Гимнастки ДЮСШ "Электрометаллург" лучшие!
3-4 апреля в г. Каменское проходил Чемпионат Днепропетровской области по художественной гимнастике. Наши девочки достойно подготовились к состязаниям, показали высокие результаты, порадовали зрителей своей грациозностью и артистизмом!
По программе 1-го взрослого разряда Чемпионкой стала Настя Савюк, 2-е место у Маши Шишигиной, 3-е - у Рычковой Софии и Нагайцевой Даши.
По программе кандидатов в мастера спорта 3-е место заняла Анастасия Нетудыхатка.
По программе мастеров спорта 3-е место у Полины Самойловой!
Поздравляем наших девочек, ведь завоевать сердца наших строгих судей областной федерации художественной гимнастики ох как непросто!
Спасибо Огромное тренерам, подготовившим гимнасток - Наталье Луневой Наталья Лунева и Валентине Шемете Валентина Шемета !
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