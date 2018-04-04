У Нікополі при спробі крадіжки кабелю “Укртелекому” було затримано крадія
Чоловіка затримали співробітники групи реагування патрульної поліції, коли той намагався втекти з вирізаним кабелем з колодязю.Чоловіка затримали співробітники групи реагування патрульної поліції, коли той намагався втекти з вирізаним кабелем з колодязю.
Злочинцем виявився 37 -річний місцевий мешканець, раніше не засуджений. Чоловік озброївшись ножицями для різьби по металу заліз в колодязь з кабелем. Коли він вилазив із колодязя і намагався втекти був помічений екіпажем поліції. Чоловік опору не чинив і в усьому зізнався правоохоронцям.
30 березня слідчим спільно з місцевою прокуратурою, чоловіку оголошено про підозру за ч.3 ст.15 ч.3 ст.185 КК України (Закінчений замах на таємне викрадення чужого майна), карається позбавленням волі від трьох до шести років.
Відділом комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Нікопольського ВП
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