Итоги недели от 01.04.18 (видео)

Emelya,Тут не поспоришь. Все верно. Но у нас экономика может быть даже лучше чем у немцев. Только надо чтобы вместо барыг пришли те, о ком я говорил. Если поймать 2 десятка главных олигархов и "решал", посадить на подвал и там после небольшой обработки(калечить вообще не нужно, силой убеждения) поставить перед каждым ноутбук чтобы они перевели все что у них есть за границей есть на украинские счета. Это недолго. А когда все переведут - еще немножко с ними побеседовать, дать возможность пообщаться по телефону с семьями, любовницами. После этого они охотно переведут все что "забыли" перевести в первый раз. А потом можно зачистить. Гаратирую, бюджет наполнится так как не наполнялся за 25 лет. К тому же мы все с удивлением заметим что, оказывается, наша страна может жить без решал и их схем. Укроборонпром будет функционировать без Пашинского и его голубого сынка. Нафтогаз обойдется без Коболева и десятки миллионы грн на его зарплате можно сэкономить. Экономика не рухнет без Иванчука, Кононенко, Кауфмана и Грановского, Мартыненко, Суркиса и Балоги. Предприятия будут работать и без Ахметки с Пинчуком. Это ж они нас убеждают что без них врачи разучаться опереировать, нацбанк печатать гривну, а птицы летать. Нужно просто рискнуть и попробовать жить без них. И с фронтом тогда проблем не будет. У нас есть много разработок новейшего оружия, которым не дают хода. И аналог Джавеллинов свой есть. И новые танки нужно просто перестать продавать в Таиланд. И старых неотремонтированных танков есть столько, сколько у всей Европы вместе взятой не будет. И не так много времени и средств нужно чтобы вернуть их к жизни. Трех головых з/п Коболева и еще нескольких таких деятелей хватит. Они ведь их еще не потратили и с радостью вернут обратно если "правильно" попросить.