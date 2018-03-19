В 2018-м году в Покрове планируют отремонтировать дорог больше, чем на 120 миллионов гривен!

За последние два года маленький горняцкий город действительно сделал прорыв в вопросах своего благоустройства, в том числе за счет капитального ремонта дорог. Периоды «ямочного» ремонта, который всегда незлым тихим словом вспоминали местные водители постепенно уходят в прошлое. Вместо латок, которые исчезают после первой зимы, теперь в городе предпочитают проводить капитальные ремонты, с заменой не только асфальтного полотна, но и бордюров, коммуникаций и в целом внешнего вида улиц. Так, за 2017-й год в Покрове буквально преобразились две главные дорожные магистрали города — улица Чехова и улица Лизы Чайкиной.





Планы на 2018-й год здесь еще более грандиозные. Согласно данных программы социально-экономического развития города на 2018-2020-е года, в текущем году на ремонт автомобильных дорог и тротуаров города и прилегающих поселков планируется потратить почти 123 миллиона гривен! Таких инвестиций в свою дорожную инфраструктуру город не знал, наверное, за всю свою историю. При этом, как мы уже писали ранее, будут ремонтироваться дороги не только в центральных районах, но и в пригородах.





Кстати, на последней сессии городского совета, которая прошла 23 марта, депутаты проголосовали за предоставление разрешения городскому Управлению ЖКХ на передачу проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог в г.Покров в департамент Жилищно - коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской областной госадминистрации. Проекты предусматривают проведение капитальных ремонтов дороги по ул. Горького и Григория Тыквы. Также на сессии проголосовали за дачу согласия на проведение строительных работ на территории Покрова упомянутому областному управлению ЖКХ и строительства по объектам «Капитальный ремонт дороги по ул. Партизанская и по улице Соборная.





А, как показывает практика прошедших годов, если в Покрове за что то берутся, то дело доводят до конца. Поэтому такие вопросы не откладывают в долгий ящик, чтобы потом не начинать ремонт дорог чуть ли не в с наступлением холодов, как это бывает в некоторых других городах.





Так что если говорить об известных проблемах в виде «дураков и дорог», то, по-крайней мере, одна из них в маленьком горняцком городе решается более чем активно. Со второй, в том числе в виде некоторых местных всем недовольных «активистов» сложнее, но здесь, как говориться «медицина бессильна». Факт же остается фактом — за последние годы в Покрове действительно начали ремонтировать дороги и достигнутый результат виден невооруженным глазом.









На фото отремонтированная дорога по ул. Чехова