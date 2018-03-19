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Криминал

У Нікополі на хабарі в 2 тисячі доларів затримали керівника одного з відділів Державного земельного кадастру

28 березня у Нікополі співробітниками управління захисту економіки та  співробітниками Нікопольського відділу поліції під процесуальним керівництвом Нікопольської місцевої прокуратури під час отримання хабара затримано начальника одного з відділів ДЗК.

28 березня у Нікополі співробітниками управління захисту економіки та  співробітниками Нікопольського відділу поліції під процесуальним керівництвом Нікопольської місцевої прокуратури під час отримання хабара затримано начальника одного з відділів ДЗК. Чиновниця вимагала та взяла 2100 тисячі доларів за влив на посадових осіб Головного управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області, а також  за отримання позитивних висновків та документів.


Наразі 44-річну жінку затримано в порядку ст.208 КПК України. Слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою останній оголошено про підозру за ст.369 зн.2ч.3 КК України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.


Відділ комунікації поліції

Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського ВП

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  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 18:32Просмотров: 918 Комментариев: 0
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