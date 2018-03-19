У Нікополі на хабарі в 2 тисячі доларів затримали керівника одного з відділів Державного земельного кадастру
28 березня у Нікополі співробітниками управління захисту економіки та співробітниками Нікопольського відділу поліції під процесуальним керівництвом Нікопольської місцевої прокуратури під час отримання хабара затримано начальника одного з відділів ДЗК.
28 березня у Нікополі співробітниками управління захисту економіки та співробітниками Нікопольського відділу поліції під процесуальним керівництвом Нікопольської місцевої прокуратури під час отримання хабара затримано начальника одного з відділів ДЗК. Чиновниця вимагала та взяла 2100 тисячі доларів за влив на посадових осіб Головного управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області, а також за отримання позитивних висновків та документів.
Наразі 44-річну жінку затримано в порядку ст.208 КПК України. Слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою останній оголошено про підозру за ст.369 зн.2ч.3 КК України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.
Відділ комунікації поліції
Дніпропетровської області
за матеріалами Нікопольського ВП
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