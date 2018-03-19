До уваги мешканців та гостей міста Нікополя!
28 березня 2018 року о 13 годині 55 хвилин буде проведена перевірка централізованої системи оповіщення населення із включенням електросирен та передачею мовного повідомлення в ефірних засобах масової інформації.
Почувши сирену, зберігайте спокій – вашому життю та здоров’ю нічого не загрожує! Увімкніть радіо або телевізор, уважно прослухайте мовне повідомлення сигналу „Увага всім” (переривчасті звуки електросирени) та дійте відповідно з отриманою інформацією.
Сповістіть про це сусідів, особливо людей похилого віку.
Інформацію щодо якості проходження сигналу оповіщення „Увага всім” (переривчасті звуки електросирени) просимо повідомити за безкоштовним телефоном 0 800 504 105 (черговий відділу).
Громадяни! Будьте уважні до повідомлень і сигналів цивільного захисту. Це врятує ваше життя, життя ваших близьких та рідних, збереже здоров’я та майно.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Нікопольської міської ради
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