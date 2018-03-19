Нікопольський відділ поліції запрошує на навчання

Нікопольський відділ поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області запрошує на навчання до вищих навчальних закладів системи МВС України Нікопольський відділ поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області запрошує на навчання до вищих навчальних закладів системи МВС України

Нікопольський відділ поліції постійно проводить відбір кандидатів з числа цивільної молоді на навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України на денну форму навчання за державним замовленням.



Кандидатами до вищих навчальних закладів МВС України на денну форму навчання за державним замовленням для отримання вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» можуть бути:



- цивільні особи, які мають погну загальну середню освіту, віком від 17 до 25 років;- військовослужбовці та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту.





По закінченню вищого навчального закладу системи МВС України випускники забезпечуються гарантованим працевлаштуванням згідно отриманої спеціалізації.





З питань оформлення необхідних документів на навчання до вищих навчальних закладів МВС України звертатись за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Станіславського, буд. 1, каб.207, 205. Телефон для довідок: 5-14-29, 5-17-07