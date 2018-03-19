На ремонт Нікопольської середньої загальноосвітньої школи №10 виділено 11 млн гривень
Народний депутат України Андрій Шипко поділився гарною новиною - підписана Постанова Кабінету міністрів, де передбачено кошти на ремонт Нікопольської середньої загальноосвітньої школи №10.
На капітальний ремонт фасаду з встановленням енергозберігаючих вікон, теплоізоляцією зовнішніх вікон та теплоізоляцією зовнішніх стін в рамках реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту виділено 11 млн гривень.
- Сьогодні у цій школі, - зауважив Андрій Шипко, - навчається 541 учень, діти займають перші місця у міських олімпіадах, представляють місто і на районних та обласних олімпіадах.
Я переконаний, що діти повинні навчатися в комфортних умовах.А питання ремонту чи заміни вікон не повинні лягати тягарям на плечі батьків – Уряд спільно з місцевою владою та обласними бюджетами маютьзабезпечити належні умови навчання.
Вікторія Клімович
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, twitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.