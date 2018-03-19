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Финансы

На ремонт Нікопольської середньої загальноосвітньої школи №10 виділено 11 млн гривень

Народний депутат України Андрій Шипко поділився гарною новиною - підписана Постанова Кабінету міністрів, де передбачено кошти на ремонт Нікопольської середньої загальноосвітньої школи №10.


На капітальний ремонт фасаду з встановленням енергозберігаючих вікон, теплоізоляцією зовнішніх вікон та теплоізоляцією зовнішніх стін в рамках реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту виділено 11 млн гривень.


- Сьогодні у цій школі, - зауважив Андрій Шипко, - навчається 541 учень, діти займають перші місця у міських олімпіадах, представляють місто і на районних та обласних олімпіадах.


Я переконаний, що діти повинні навчатися в комфортних умовах.А питання ремонту чи заміни вікон не повинні лягати тягарям на плечі батьків – Уряд спільно з місцевою владою та обласними бюджетами маютьзабезпечити належні умови навчання.

Вікторія Клімович

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  • Категория: Финансы
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:34Просмотров: 313 Комментариев: 0
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