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ЗАПРРШУЄМО мешканців Нікопольщини на прем'єрний показ фільма "МІФ"
23-24 березня о 14-00 ЗАПРРШУЄМО мешканців Нікопольщини на прем'єрний показ приурочений до Дня добровольців фільма "МІФ" про легендарного бійця ДУК #Правий_сектор, що полишивши надуспішну кар'єру оперного співака у Франції пішов добровольцем без жодних зарплат та пільг захищати Україну в лавах Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор".
Фільм знятий за підтримки Держкіно із застосуванням сучасних технологій - містить реальне відео зняте добровольцями.
Нікополь, КСК ПАТ "НЗФ".
Тільки тим, хто шан власних героїв належить майбутнє!
Слава Україні!
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