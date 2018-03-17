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Анонсы и предложения

ЗАПРРШУЄМО мешканців Нікопольщини на прем'єрний показ фільма "МІФ"

23-24 березня о 14-00 ЗАПРРШУЄМО мешканців Нікопольщини на прем'єрний показ приурочений до Дня добровольців фільма "МІФ" про легендарного бійця ДУК #Правий_сектор, що полишивши надуспішну кар'єру оперного співака у Франції пішов добровольцем без жодних зарплат та пільг захищати Україну в лавах Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор".

 
Фільм знятий за підтримки Держкіно із застосуванням сучасних технологій - містить реальне відео зняте добровольцями.
Нікополь, КСК ПАТ "НЗФ".


Тільки тим, хто шан власних героїв належить майбутнє!

Слава Україні!


НВР Правий Сектор Нікополь

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  • Категория: Анонсы и предложения
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 20:10Просмотров: 26 Комментариев: 0
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