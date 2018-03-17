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Криминал

В Никополе ночью горел автомобиль Hyundai Santa Fe

17 марта, около 02:55 в службу спасения поступило сообщение и пожаре на проспекте Трубников,65. Как оказалось, горел автомобиль Hyundai Santa Fe, который находился на временной стоянке площадью 5 м2. На месте происшествия спасатели быстро ликвидировали пожар. В результате огонь повредил салон автомобиля и уничтожил моторный отсек. В данный момент устанавливают причину пожара автомобиля.

 

Алена Радченко
Информатор

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  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 12:54Просмотров: 1 421 Комментариев: 0
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