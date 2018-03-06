Перемога, як крок до Чемпіонату Світу

Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, акробати Іван Хажанець та Микола Земляний посіли друге місце на Міжнародному турнірі "Warsawa Cup" серед дорослих, юніорів та юнаків . Ці змагання є перепусткою до Чемпіонату Світу, що відбудеться вже у квітні в Бельгії.

Тож Польща стала ареною для потенційних лідерів, найсильніших акробатів світу, представників найвідоміших шкіл акробатики, які до того ж, взяли участь у навчально-тренувальних зборах. До складу збірної України увійшли учні Ольги Образцової та Вероніки Носик. Наша чоловіча пара вже не раз демонструвала свою відмінну підготовку, потужний потенціал, минулого року вони стали володарями бронзи Чемпіонату Європи.





На турнірі, який тривав за прямої трансляції провідних каналів, хлопці достойно представляли місто й країну. За словами директора школи, Ірини Бакієвої, показали високу майстерність, відповідно, піднялися на п’єдестал перемоги. Тепер на них чекає наступний вагомий рубіж, до якого вже триває посилена підготовка.