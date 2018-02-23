УВАГА! Штормове попередження!!!
Відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомляє, що у зв'язку з наближенням південного циклону по всій Дніпропетровській області очікується 27.02 вдень зі збереженням вночі 28.02 та протягом 01.03 сильний сніг, місцями дуже сильний сніг, хуртовина, замети.
Посилення східного вітру до 17-25 м/сек.
02.03 послаблення опадів.
Температура вночі від -13 до -18, вдень від -5 до -10.
Дії при снігопадах, хуртовинах.
З оголошенням штормового попередження:
- обмежити пересування, особливо на власному транспорті;
- створити вдома необхідний запас продуктів, води, палива;
- виконати герметизацію житлових приміщень, що допоможе зберегти тепло і зменшить витрати палива.
- у сільській місцевості - терміново заготувати у необхідній кількості корми і воду для тварин.
З огляду на складні погодні умови, мешканці мають бути особливо уважними та обережними. В разі виявлення обривів електропроводів - негайно повідомляйте диспетчера місцевого РЕМ.
Особливу небезпеку снігові замети створюють для людей, захоплених у дорозі, далеко від людського житла. Заметені снігом дороги, втрата видимості викликають повну дезорієнтацію на місцевості.
Якщо негода застала вас у дорозі під час руху на автомобілі:
не варто намагатися подолати снігові замети, необхідно зупинитися, укрити двигун зі сторони радіатора;
періодично виходити із автомобіля, розгрібати сніг, щоб не опинитися похованим під снігом.
Запам’ятайте:
не занесений снігом автомобіль - хороший орієнтир для пошукової групи.
двигун автомобіля необхідно періодично прогрівати для уникнення його розморожування (при використанні води у системі охолодження двигуна);
при прогріванні двигуна автомобіля важливо не допускати проникнення в кабіну (салон) вихлопних газів; з цією метою необхідно слідкувати, щоб вихлопна труба не була завалена снігом;
якщо на дорозі разом опинилося декілька чоловік (на декількох автомобілях), доцільно зібратися разом і використовувати один автомобіль як укриття; із системи охолодження двигунів решти автомобілів варто злити воду;
ні в якому разі не можна залишати укриття - автомобіль у сильний снігопад (хуртовину), бо орієнтири, які здавалися надійними з першого погляду, через декілька десятків метрів можуть бути загублені і ви можете повністю втратити орієнтацію на місцевості.
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