УВАГА! Штормове попередження!!!

Відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомляє, що у зв'язку з наближенням південного циклону по всій Дніпропетровській області очікується 27.02 вдень зі збереженням вночі 28.02 та протягом 01.03 сильний сніг, місцями дуже сильний сніг, хуртовина, замети.



Посилення східного вітру до 17-25 м/сек.

02.03 послаблення опадів.

Температура вночі від -13 до -18, вдень від -5 до -10.

Дії при снігопадах, хуртовинах.





З оголошенням штормового попередження:

- обмежити пересування, особливо на власному транспорті;

- створити вдома необхідний запас продуктів, води, палива;

- виконати герметизацію житлових приміщень, що допоможе зберегти тепло і зменшить витрати палива.

- у сільській місцевості - терміново заготувати у необхідній кількості корми і воду для тварин.





З огляду на складні погодні умови, мешканці мають бути особливо уважними та обережними. В разі виявлення обривів електропроводів - негайно повідомляйте диспетчера місцевого РЕМ.





Особливу небезпеку снігові замети створюють для людей, захоплених у дорозі, далеко від людського житла. Заметені снігом дороги, втрата видимості викликають повну дезорієнтацію на місцевості.





Якщо негода застала вас у дорозі під час руху на автомобілі:

не варто намагатися подолати снігові замети, необхідно зупинитися, укрити двигун зі сторони радіатора;





періодично виходити із автомобіля, розгрібати сніг, щоб не опинитися похованим під снігом.





Запам’ятайте:

не занесений снігом автомобіль - хороший орієнтир для пошукової групи.

двигун автомобіля необхідно періодично прогрівати для уникнення його розморожування (при використанні води у системі охолодження двигуна);

при прогріванні двигуна автомобіля важливо не допускати проникнення в кабіну (салон) вихлопних газів; з цією метою необхідно слідкувати, щоб вихлопна труба не була завалена снігом;

якщо на дорозі разом опинилося декілька чоловік (на декількох автомобілях), доцільно зібратися разом і використовувати один автомобіль як укриття; із системи охолодження двигунів решти автомобілів варто злити воду;

ні в якому разі не можна залишати укриття - автомобіль у сильний снігопад (хуртовину), бо орієнтири, які здавалися надійними з першого погляду, через декілька десятків метрів можуть бути загублені і ви можете повністю втратити орієнтацію на місцевості.





Нікопольська міська рада