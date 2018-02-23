После реконструкции насосно-фильтровальной станции воду в Покрове начали обеззараживать гипохлоридом

Как уже неоднократно говорилось ранее, в 2017-м году в Покрове был выполнен целый комплекс работ по модернизации оборудования местного водоканала. Благодаря средствам из областного бюджета, город получил возможность провести столь масштабные работы на сумму более 33 миллиона гривен.

Одним из важнейших этапов этой работы стала реконструкция насосно-фильтровальной станции водоканала. Напомним, что именно состояние блока фильтров ранее называлось одной из главных проблем, которая влияет на качество подаваемой в Покров воды. Сама фильтровальная станция введена в эксплуатацию в 1957-м году. Из 6-ти ее фильтров два досыпали фильтрующим материалом в 1987-1989 годах. Еще два – в 1994-1996 годах. По двум остальным фильтрам на водоканале вообще не было никакой информации. Важно отметить, что речь идет даже не о капитальных ремонтах, а просто досыпке фильтрующего материала.





Сейчас же, после проведенной реконструкции, на насосной станции модернизировали технологическое оборудование, заменили фильтры. Вместо старого трубопровода установлен новый, полиэтиленовый. В зданиях отремонтировали кровлю и установили новые окна. Также на станции установили современное экооборудование. Устаревшие насосы заменили на более экономичные, при этом процессы стали полностью автоматизированными, что значительно сокращает энергозатраты и улучшает качество питьевой воды.





Но не менее важным в реконструкции стала еще одна вещь. По словам заместителя мэра Николая Гончарова, теперь изменился метод обеззараживания воды. «Ранее обрабатывали воду хлором, теперь – гипохлоридом. Это более безопасно для здоровья», – отметил он. .

Гипохлорит натрия обеспечивает эффективную дезинфекцию против всех известных патогенных бактерий, вирусов, грибковых инфекций и простейших организмов. Он не горюч и не взрывоопасен. По мнению экспертов, гипохлорит натрия – более активный, чем хлор, малотоксичный, безопасный в эксплуатации и более простой в применении.





"Сам по себе хлор опасен, как опасны те хлорорганические вещества, которые образуются при хлорировании... Даже обычная цветность, то есть, природная органика, может переходить в эти вредные вещества, которые представляют опасность для здоровья. Примерно то же самое делает и гипохлорит, при этом количество образующихся вредных веществ намного меньше", - отмечает заведующий лабораторией охраны вод Института водных проблем РАН Евгений Венецианов. По его словам, вредность гипохлорита по сравнению с хлором меньше на десятки процентов, а в некоторых случаях, и в разы, и зависит от состояния воды, в которую добавляют реагент.





Конечно, сегодня в мире существует немало технологий обеззараживания воды, но не будем забывать, что одно дело очищать воду для ограниченного количества людей, а совсем другое – обеспечить обеззараживание объемов, достаточных для водоснабжения 42-тысячного города. Здесь «серебряной ложечкой» не обойдешься, да и такие разрекламированные методики как озонирование или обработка ультрафиолетом слабо реализуемы в наших условиях.





Проблем у водоканала Покрова еще очень много, но с учетом того, что до этого в городе 60 лет ничего не делалось для улучшения качества воды – сегодняшние изменения могут действительно считаться революционными.