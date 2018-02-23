Ну не верьте Вы тем кто ходит по домам, особенно если прикрываются громкими фразами (видео)

Уважаемые Никопольчане. Не люблю назидания но в этот раз скажу, ну не верьте Вы тем кто ходит по домам, ходит по домам и предлагает что бы то ни было. Особенно если прикрываются громкими фразами типа "Государственная программа" и т.п. Не давайте сразу денег и главное смотрите внимательно что подписываете потом.





Я не говорю что сразу нужно гнать в три шеи, просто возьмите их предложение, запросите калькуляцию и сравните с любой профильной организацией, магазином или частником. Выезжая к Александру Николаевичу я не думал что все так печально на самом деле, и что входная дверь почти за 8 тыс. может быть реально настолько хлипкая.





В сюжете умышленно не озвучивается название организации не потому что боюсь подачи в суд, а потому что мошенники могут озвучивать любое название, неизменным остается лишь стиль.





И еще, если кого из юристов заинтересует защита пенсионера - телефон в редакции



