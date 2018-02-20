Юрий Касьянов: Когда мы снова начнём, мы не должны повторить этой ошибки

Сразу после Майдана невозможно было ни говорить, ни писать такие вещи. Спустя год-два — тоже. Теперь, когда портреты мёртвых героев закрывают майдан от Майдана — можно. Теперь уже можно начать сомневаться, думать и находить правду.

«Мирний наступ» 18 февраля был спланирован и проведён из рук вон плохо. Или специально плохо. Бойня в Мариинском парке, на Институтской, Шелковичной была прямым следствием просчётов «вождей сцены» Майдана, которые повели безоружных людей через заслоны силовиков. После разгрома сотен Майдана на Институтской, поражение на Груше было предопределено.





Это была проигранная с самого начала битва. Майдан вышел из-за баррикад, растянулся беспомощной лентой на улицах, раздробился и потерял силу. Те, кто планировал этот «наступ», не мог рассчитывать на победу, а только на кровь и ужас, как способ давления на власть.

Поздно вечером 18-го стало понятно, что Майдан в таком виде долго не продержится. Люди устали невероятно, баррикады были разбиты. Cиловики имели тактическое преимущество, но тоже были измотаны. Чашу весов перевесили первые выстрелы с Консерватории ранним утром 20 февраля.





Безоружные силовики отступили. «Чёрный» беркут открыл огонь в ответ, и по тем, кто пытался дальше продвинуться в правительственный квартал… Одновременно загадочные снайперы стали прицельно стрелять по митингующим и по силовикам. Наступление захлебнулось в крови. Сакральная жертва была принесена. Восставшие холопы усмирены ужасом многочисленных смертей.





Майдан победил, и проиграл одновременно. Управляемый хаос народного гнева выкинул из власти один клан, чтобы на его место пришли другие — ещё более жадные и циничные. Революция низов закончилась дворцовым переворотом. И когда мы снова начнём, мы не должны повторить этой ошибки.



Юрий Касьянов