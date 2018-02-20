Жизнь города
Городская стоматология: Кто больше виноват в сложившейся ситуации и как работать дальше? (видео)
- Если интересно мое личное мнение, то я так и не понял кто в сложившейся ситуации больше виноват. Сотрудник не выполняющий указания или руководитель который не смог найти общий язык. Мне кажется что обе стороны что то не договаривают, по моему тут присутствует и личная неприязнь, иначе в чем корень конфликта? Но как бы там ни было вопрос открыт: Как дальше работать? Выкладываю видео практически без монтажа
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