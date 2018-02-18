Січеславська - так! Повернемо Дніпропетровській області історичну назву!





Пане Президенте! Просимо Вашого сприяння у перейменуванні сучасної Дніпропетровської області на історичну назву Січеславська. Відповідно до норм Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», назва області має бути змінена, оскільки містить згадку про Григорія Петровського – одного з організаторів Голодомору та чільного діяча тоталітарного комуністичного режиму в Україні.









За цих умов логічним виглядає найменування області Січеславською, що має багато вагомих причин та аргументів.





Ми їх можемо поділити на наступні складові:

1. Історичні – на території області існували усі головні козацькі Січі: Томаківська, Микитинська, Базавлуцька, Чортомлицька, Підпільненська. Територія області становила центр запорозьких вольностей.

2. Суспільно-важливі – існування на наших теренах традиційного козацького січового демократичного устрою, де головним був принцип січової рівності та виборності влади актуалізується через назву Січеслав.. Населення нашого регіону міцно зберігало пам'ять про козацтво, що підтверджено роботами академіка Д. Яворницького, Я. Новицького, І. Манжури тощо.

3. Політичні – території області у часи козацтва були символічним форпостом християнського світу проти ворогів. Пам'ять про Січ дуже активно проявила себе під час Визвольних змагань 1917-1921 рр, коли історичні козацькі землі були об'єднанні в адміністративно-теріторіальну одиницю - земля Січ з адміністративним центром у Катеринославі. 4. Іміджеві – область є колискою козацької слави та виконує роль бастіону української державності на Сході. Це додатково працює на бренд регіону в Україні та світі.

5. Економічні – розвиток бренду Січеславської області зможе привернути в регіон туристів та інтерес українців і іноземців до козацьких фортець та поселень. Прикладом може бути фестиваль «Самар-Дніпро-фест», що проходить на околиці обласного центру на місці старого козацького поселення.





Висловлюючи суспільне прагнення до цієї події, хочемо також підкреслити, що для свідомості активної частини громадян міста назва Січеслав, як міський топонім, давно закріпилася. Підтвердженням тому є існування громадських організацій, комерційних компаній та назв вулиць, що містять імення Січеслав.





Наприкінці зазначимо, що перейменування області на Січеславську дозволить підкреслити вагому роль в історії нашого регіону запорозького козацтва. Тож, на підставі викладеного вище, звертаємося до Вас за ініціюванням розгляду Верховною Радою України питання внесення змін в Конституцію України стосовно можливості перейменування Дніпропетровської області на Січеславську на виконання норм Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».





https://petition.president.gov.ua/petition/42490











