Виктор Артеменко
Хотел бы еще раз обратить ваше внимание на группу в ФБ "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане".
Каждый день, по роду своей деятельности, вынужден просматривать новости и посещая просторы Интернета, признаюсь, становиться страшно, мерзко, грустно и тогда захожу в эту группу. Не знаю как для кого, а для меня это отдушина. Там нет политики, а значит нет грязи, есть проблемы но нет предательства. Считаю что именно в этой группе собрались, в основном, люди с Большим Сердцем.
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