Самая большая АФЕРА в истории Никополя. А.П.ФИСАК оказался на вершине этой пирамиды, и плевать он хотел на интересы громады

Самая большая АФЕРА в истории Никополя стоимостью в 100 миллионов гривен. Часть 5 – ДОПСОГЛАШЕНИЕ, ущерб бюджету ещё ПОЛМИЛЛИОНА.

Никопольчане, после 4-ех месячной борьбы городская власть всё-таки предоставила мне копию дополнительного соглашения к договору купли-продажи наших теплосетей (240 км труб).

Круг замкнулся.





Сценарий этой коррупционной аферы проявился во всём своем ЦИНИЗМЕ.

А.П.ФИСАК оказался на вершине этой пирамиды, и плевать он хотел на интересы громады.





Выводы из содержания дополнительного соглашения.

1. Фисак отправил директора КП «МЖТИ» Евгения Романия в отпуск на ПЯТЬ дней – с 28 августа по 1 сентября включительно. Исполнять обязанности директора КП городской голова оставил «стрелочника» – Тимошенко Андрея Владимировича.

2. На следующий день, 29 августа, Тимошенко подписывает договор купли-продажи никопольских теплосетей. Сумма договора – 8 миллионов 717 тысяч гривен и 100 процентов этой суммы покупатель должен был оплатить до 10 сентября.

3. Однако, 1 сентября Тимошенко заключает допсоглашение к договору и производит рассрочку платежа следующим образом:

- 10 % суммы были уже перечислены в виде гарантийного взноса на проведение аукциона;

- 30 % суммы = перечислить до 15 ноября2017 года;

- 30 % суммы = перечислить до 30 января 2018 года;

- 30 % суммы = перечислить до 1 марта 2018 года.





Это называется АТТРАКЦИОН невиданной щедрости. За счёт городского бюджета и КАЖДОГО никопольчанина.

Мало того, что провели АУКЦИОН-ФАРС, где участвовали всего ДВА покупателя (оба связаны с городским депутатом), так ещё и деньги увели в тень.





Теперь давайте посчитаем ущерб городскому бюджету ТОЛЬКО от инфляционных потерь.





Итак, 30 % суммы договора составляют 2 миллиона 615 тысяч 397 гривен.





Официальные помесячные индексы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ инфляции составляют:

Сентябрь 2017 года = 1,02;

Октябрь 2017 года = 1,012;

Ноябрь 2017 года = 1, 009;

Декабрь 2017 года = 1,01;

Январь 2018 года = 1,015;

Февраль 2018 года = 1, 015 (прогноз);





Перемножая помесячные индексы инфляции, высчитываем нарастающий итог:

- с 1.09. по 15.11. = 1, 037. 2615397 грн. Х 3,7% = 96769 гривен.

- с 1.09. по 30.01 = 1, 068 2615397 грн. Х 6,8% = 177847 гривен.

- с 1.09. по 1.03 = 1, 084 (прогноз). 2615397 грн. Х 8,4 % = 219693 грн.





Итого вследствие инфляции городской бюджет недосчитается 494 тысячи 309 гривен. И это только по показателям ОФИЦИАЛЬНОЙ инфляции. Понятно, что РЕАЛЬНАЯ инфляция выше, чем декларирует Минфин Украины.





Если же мы возьмем более подходящий для средств горбюджета Индекс цен производителей (показатель среднего уровня изменения оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления, по которым продают свои товары национальные производители), то ущерб городскому бюджету составит почти 900 000 гривен.





И всё нормально - Тимошенко и Романий успешно сыграли свои роли, и никто их не наказывает.

ПОЛМИЛЛИОНА (а то и целый МИЛЛИОН) народных денег перекочевали в карман депутату.





Сделать этот ФИНТ они могли ТОЛЬКО по команде ГОРОДСКОГО головы. А.П.Фисак делает вид, что НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ… Конечно, он в курсе всех этапов АФЕРЫ, так как является одним из её организаторов.





А у господина Тимошенко «на лбу» уже написана статья 364 Уголовного кодекса – «Злоупотребление служебным положением» - в интересах ООО «АЙ ТЕМС 08» как покупателя теплосетей. Ущерб причинен интересам Громады.





Но и это ещё не всё. У аферистов аппетит пришёл во время «еды».





В соответствии с допсоглашением, до 15.11.2017 года покупатель должен был заплатить 871799 + 2615397 = 3 487 196 гривен. Эти деньги должны были поступить в городской бюджет в ПОЛНОМ объеме. Однако, до конца 2017 года в бюджет поступило только 1 800 000 гривен.

1 миллион 687 тысяч гривен – ПОТЕРЯЛИСЬ…





И по ним также надо провести подсчет инфляционных потерь. Но для Фисака и его команды это всё «мелочёвка», так как они заняты подсчетами прибыли от этой аферы.





Как в известной басне: «А вору дай хоть миллион – он воровать не перестанет».

Андрей Петрович даже не поморщился, когда на сайте городского совета официально ответил мне о поступлении платежей по договору следующей фразой: «Всі виплати ведуться згідно укладеного договору». А почему тогда эти деньги отсутствуют в городском бюджете?





Предполагаю, что когда более года назад Андрей Петрович и его подельники разрабатывали АФЕРУ по продаже никопольских теплосетей, у городского головы были сомнения: а вдруг кто-нибудь вникнет и разберется и с реальной стоимостью 240 км труб, и с особенностями их продажи… Однако, окружение сумело убедить мэра: «… Андрей, да у нас всё «схвачено» - и правоохранительная система, и депутатское большинство, и областная администрация. Да и Общественный наблюдательный совет мы вот-вот разгоним. А «навар» - до 100 миллионов!!!»





И Андрей Петрович сдался… Соблазн был велик…

ПРОДОЛЖЕНИЕ следует…



Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"