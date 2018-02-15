Александр Вербицкий: А МОГЛА БЫ НАВЕРНОЕ ЖИТЬ

Ниже приведены две ссылки, ознакомившись с которыми можно задуматься-а так ли безнадёжно всё было с Никопольской типографией?

http://www.marsel.ru/articles/upgrade4.html

https://www.publish.ru/articles/200301_4047610

И с газетой "Никопольская правда" тоже...





Типография-это целостный имущественный комплекс (здание, производственные помещения, оборудование, склад, площадка, территория) в центре города.





Редакция газеты - тоже имущественный комплекс (2 этажа) на территории здания типографии, который должен быть передан трудовому коллективу в процессе расгосударствления коммунального (государственного) СМИ, вместе с оборудованием и помещениями, для дальнейшего выпуска издания.





Что происходит сегодня - непонятно, и впору заняться этим вопросом полиции и прокуратуре т.к. судя по публикациям на лицо халатность как со стороны руководства КП "Редакция газеты "Никопольская правда", так и со стороны учредителя - Никопольского городского совета, а еще- непонятна позиция трудового коллектива и НСЖУ.





Кстати о последнем. Отправляли редактора газеты (верю, что В.Глядченко так и делал) на различные мероприятия, но вот посещал ли их редактор- вопрос. Разумеется, не дело Валерия Петровича заниматься контролем посещения редактором старейшего издания города какого-то семинара, но зачем тогда сейчас по факту проблемы констатировать своё участие в его редакторской судьбе? Что это? Отчёт о проделанной работе?





Пока всё было хорошо в типографии (заказы на печать изданий и другой продукции) и Андрей Андреевич со всем справлялся, и редакции газет находились в помещениях на всех этажах и тиражи были не плохими-это всех устраивало. Как только старый директор типографии уволился -всё пошло не так. Газеты стали переходить в другие типографии, в городе появились конкуренты, у газет стали падать тиражи (разумеется, не от смены директора типографии).





"Никопольская правда" как-то еще держалась на плаву. Дотировалась из бюджета, каждый квартал её редактор отчитывался перед депутатской комиссией, а каждые полгода перед сессией горсовета. Ветераны получали газету по дотационной подписке. Редактора менялись, но редакционная политика оставалась неизменной-газета власти. И не могла быть она другой т.к. призвана была размещать нормативные документы городского совета и исполкома, была официальным органом Никопольского городского совета, а не жёлтой прессой, как хотелось бы некоторым депутатам- К.Лященко, Д.Бычкову, Ю.Бабинину и другим. Но и они выступали на ее страницах. Хотя еще К.Д. Лященко предрекал в 2006 году что от газеты останется только сайт.





Теперь оборудования в типографии нет как я понимаю. А вообще, кто-то рассматривал вариант его дальнейшего использования или модернизации? Производил его оценку? Как происходило списание? Кто утверждал кандидатуру директора КП, редактора газеты, рассматривал программу развития?, редакционный устав?

Кто за всё это отвечает? Мер города? И да и нет.





Депутаты, потому что они голосуют за каждое решение, а мер- только подписывает или нет.

Коллективная ответственность.





Вот я и думаю. Была типография. И наверное могла бы быть. Может быть. Как и газета. Но сегодня, когда трудоспособное население массово уезжает на зароботки - кому интересна судьба какой-то типографии и какой-то газеты? Депутатам? У них другие заботы- выборы. Не у всех, но у многих. Меру? Не думаю. Был директор КП-вот пусть и отвечает. На все есть свой срок давности (3 года), на каждую подпись. А то, что приняли на работу- депутаты пусть подтвердят-ведь они должны были программу утверждатть на депутатской комиссии. Ну а если нет...их проблемы. Круг замкнулся. А могла бы жить. Наверное.

Александр Вербицкий