Сергей Копчик: Хочу провести невеличке дослідження з Вашою допомогою

Сьогодні, члени ГС " Асоціації УБД Нікопольщини" разом з керівником Гуманітарного управління НМР Таєю Мамонтовою вивчали роботу відділення " спорт для всіх" та оглядали приміщення.



Ми хочемо збільшити ефективність роботи цього закладу та долучити до здорового образу життя як можна більше нікопольців. Є ідея "Спорт для всієї родини".



Там вже є тренажерна зала. В іншій планується зробити зал для жіночого фітнесу, гімнастики, боротьби та іншого.. В третій кімнаті зробити дитячу кімнату: шашки, шахмати, настільні ігри, малювання, майстер класи творчості. і.т.д.За дітьми буде наглядати аніматор.. В приміщенні є роздягальня душ та туалет.



Ідея полягає в тому, щоб приходили займатися родинами.. Тато може підкачати м'язи, пройтись по боксерській груші або і зайнятися фітнесом.. Дружина може займатися в тренажерному залі або зайнятися розтяжкою або фітнесом.. А діти з аніматором можуть пограти в ігри або полазити на гімнастичній стінці.



Дуже часто людина має бажання активного відпочинку але не має змоги лишати дитину дома.

Для учасників АТО краща психологічна реабілітація це активний здоровий відпочинок в колі родини.

Можна буде визначити години для колективних зайнять окремих категорій: учасники АТО, представники ВПО, інваліди і.т.д.

Але все можна робити, коли є бажання людей щось змінювати в своєму житті та в місті.





Тому питання:

1. Чи вважаєте Ви що такий заклад необхідний?

2. Чи займалися Ви в цьому закладі? Як що так, то скільки разів на тиждень?

3. Чи маєте Ви змогу займатися спортом в денний час? Як що ні, то в якій час Вам зручно?

4. Чи відвідували би Ви цей заклад родиною? 5. Що би ще Ви добавили в цей центр? Які у Вас є ідеї?





Давши відповідь, Ви допоможете зрозуміти потреби наших містян! Дякую!