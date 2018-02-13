Шпаргалка для никопольских бабушек и дедушек

Может быть, конечно, я одна такая непонятливая, но может быть и нет, поэтому своим опытом общения с никопольским горводоканалом хочу поделиться.





В конце декабря из горводоканала пришёл слесарь и снял с водяного счётчика пломбу (вот не помню, какая именно была договорённость, но то, что снять пломбу была точно не моя инициатива – факт). Пломбу снял, я спросила – а что теперь? Ответил – на поверку надо нести.





Живу одна, как снять счётчик, чтобы нести на поверку – понятия не имею, слесарь на это сказал: найдите кого-нибудь и, не вникая в дальнейшие подробности – удалился.





Я каким-то шестым или ещё более удалённым чувством понимала, что что-то не без чего-то и вряд ли закончится вся эта котовасия для меня положительно. Но, как водится, ждала, когда, как говорится, жареный петух клюнет в одно место.





Дождалась – а как же! Плачу коммуналку по интернету, захожу на сайт горводоканала, а там вместо обычных максимум 50 гривен – 600 с лишним…





Чат там у них есть, стала общаться с пареньком. Он мне написал, что сумма такая потому как счётчик у меня распломбирован, а значит начисляют не по количеству расходованной воды, а по среднему, как без счётчика. Прописано в квартире 4 человека, живу одна, на пенсию, которой меня наградило государство за мой труд – не тунеядствовала никогда: после средней школы – техникум, а потом работа до самой старости.





Из этого пенсионного вознаграждения в 1800 гривен 935 ушло за электричество (отопление, плита, стиральная машина – всё на электричестве), ещё нужно заплатить за ОСББ, за вывоз мусора, за воду, за лекарства, без которых уже никак. А ещё и колбасы хочется, и кефира хоть иногда, и подругу в гости пригласить на чашку чаю… да мало ли желаний у живого человека…





И 600 с лишним гривен в месяц за воду в этот список никак не укладывается. Ну, слава Богу, есть дети, которые из-за моей тупости теперь должны будут раскошелиться в пользу хитросделанного дяди или тёти. Я-то теперь хоть головой о стену могу биться – заплатить придётся всё равно, не дураки ведь такую схему обогащения придумали – комар носа не подточит – сама виновата. Просто хочу предупредить бабушек и дедушек типа меня – не надо пломбу снимать с водяного счётчика.





Ведь вот что интересно – когда я стала общаться по чату на сайте водоканала с пареньком, он первое что спросил: а Вы зачем счётчик распломбировали?





Как будто это моя инициатива была… Хитро – нечего сказать. Сама значит распломбировать слесаря позвала и сама потом ждала, когда платить придётся космическую, как для пенсионера, сумму. Так я ведь ещё и на почту водоканала написала:





«Здравствуйте, растолкуйте, пожалуйста, что дальше делать. Мне распломбировали счётчик и сказали - на поверку надо его теперь. А как его снять, может, это кто-то может сделать? И ещё - вроде бы бесплатно поверку делают? Акт составили № такой-то. Адрес такой-то. Дата составления акта о снятии. Спасибо за ответ».





Ответ пришёл на следующий же день:

«Добрый день. Бесплатную поверку убрали из тарифа в ноябре. Снять счетчик теперь может кто угодно, не только наши специалисты. Если у Вас некому, попробуйте позвонить с вашим вопросом 3-11-70».





Вот и всё, а по поводу «растолкуйте» - ни слова. Нужно-то было мне сказать главное: время пошло, и с такого-то дня оплата за воду пойдёт не по счётчику, а по среднему – за каждого из 4-х здесь прописанных…





Но на ком тогда наживаться этим самым хитросделанным – на пенсионерах ведь проще всего. Так что, бабушки и дедушки, будьте бдительны и сначала сто раз узнайте, что за манипуляции хотят делать с вашим счётчиком, а потом уже соглашайтесь на них или нет.





С уважением (но не к горводоканалу),

Анна Филиппова,

никопольская пенсионерка