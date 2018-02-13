Открытое обращение к Никопольскому городскому голове Андрею Фисаку





Никопольчане, в ходе сверки документов за 2017 год я нашёл один ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ответ А.Фисака, датированный январём прошлого года.



Суть вопроса: на предложение Общественного наблюдательного совета срочно списать, демонтировать и оприходовать наземные трубопроводы НКП «Никопольтеплоэнерго», городской голова ответил, что будет создана депутатская комиссия с привлечением соответствующих специалистов.





Дальнейшие события показали, что никакой комиссии создано не было, а Фисак и депутаты взяли курс на продажу никопольских теплосетей (в итоге 240 км труб продали за 8,7 миллионов гривен при их реальной цене около 100 миллионов !!!).





Но, за слова надо отвечать, и мы публикуем открытое обращение к нашему городскому ГОЛОВЕ:





Уважаемый Андрей Петрович!

Более года назад я получил от Вас официальный ответ за № 148 от 12.01.2017, в котором Вы меня уверяли, что с целью учёта предложений Общественного наблюдательного совета по поводу списания наземных трубопроводов НКП «Никопольтеплоэнерго», будет СОЗДАНА ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ с привлечением СПЕЦИАЛИСТОВ.

Прошу сообщить, каким Распоряжением городского головы (или другим Актом) был создана вышеуказанная комиссия.

Прошу также предоставить копии протоколов заседаний этой комиссии.

Спасибо за ответ.

Председатель совета

Общественного союза «Никопольчане» В.Ю.Журавлёв.





P.S.: прогнозирую, что на это обращение «нарисуют» очередную отписку. Но она будет ещё одним доказательством того, что БОЛЕЕ ГОДА назад городская власть спланировала схему по незаконному отчуждению никопольских теплосетей.