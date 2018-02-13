Не будьте равнодушными.В Никопольском приюте для животных назревает критическая ситуация. Чума

Друзья, я не сторонник кричать "Караул" и "СОС", но в приюте сейчас действительно назревает критическая ситуация. У нас 3 смерти от чумы плотоядных за последнюю неделю. Несколько собак уже стали вялыми - мы подозреваем заражение чумой и у них. Чума очень легко и быстро распространяется и быстро уничтожает животное.

Существует реальная угроза эпидемии чумы в приюте. Поэтому нами принято не простое решение о закрытии приюта на карантин. Это значит, что ни одно животное мы в период карантина не возьмём в приют, и ни одно животное не покинет приют.





Уберечь своих питомцев, проживающих в приюте, а это почти 200 собак, мы можем только провакцинировав их в кратчайший срок, пока чума не распространилась по приюту. Часть собак уже привита, но минимум 150 доз вакцины нам надо срочно купить. Одна доза самой недорогой вакцины на опте стоит 70 грн. (ищем дешевле!). А это 10500 грн. У меня на карте есть 4300 грн., и нам ещё надо чем-то кормить и лечить животных.





Я очень прошу вашей помощи. Не вытянем без вас. Если каждый перечислит хоть какую-то минимальную сумму и сделает репост, чтобы как можно больше людей узнали о нашей беде, мы сможем собрать эти деньги.





Приватбанк 5168 7427 0422 5873 Омельченко Елена Ивановна.





Пожалуйста, не будьте равнодушными...

Елена Омельченко