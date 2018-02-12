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В газету от читателей

НЕ ПРОШЛО И ПОЛГОДА... а новый асфальт начал разрушаться... (фото)

В конце 2017 года подрядная организация закончила ремонт водовода и дома по адресу Первомайская № 24. Что мы видим сегодня... асфальт начал разрушаться...а к автобусной остановке или просто перейти на другую сторону улицы можно только в сапогах..


 


Олег Моцак

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  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:38Просмотров: 424 Комментариев: 0
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